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NBA／今日戰績表 暴龍勝溜馬拉出12連勝
NBA今日戰績表
太陽 108:116 活塞
魔術 100:116 塞爾蒂克
勇士 88:129 籃網
溜馬 118:119 暴龍
老鷹 127:120 灰狼
騎士 103:109 雷霆
灰熊 121:107 獨行俠
金塊 98:95 爵士
熱火 111:128 快艇
NBA明日賽程
時間 客場 主場
08:30 魔術 vs. 尼克
09:00 鵜鶘 vs. 公牛
09:00 76人 vs. 公鹿(緯來體育台、愛爾達體育1台)
11:00 馬刺 vs. 拓荒者
11:30 火箭 vs. 湖人(Eleven Sports 1、愛爾達體育1台)
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