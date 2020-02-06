NBA／今日戰績表 暴龍勝溜馬拉出12連勝

最近滿天飛的交易傳言中，勇士後衛羅素是最常被提到的球員之一，許多東岸球隊都有意爭取這位全明星球員。雖然勇士留下他的機會很高，但若從羅素過去的發展來看，他在西岸的發展實在不順，若有可能藉著交易回到東岸，

2020-02-06 07:00