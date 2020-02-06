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NBA／76人吞3連敗 安比德開炮：進攻意識不足

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
76人苦吞3連敗，前一役還慘敗熱火30分，讓明星中鋒安彼德（Joel Embiid）今天受訪更是直接「開炮」。 美聯社

76人近期苦吞3連敗，且前一戰是以31分差距慘敗給熱火隊，球隊出現些雜音，明星中鋒安彼德（Joel Embiid）今天受訪更是直接「開炮」，稱球隊並沒有足夠的進攻意識。

安比德提到，空間是球隊的大問題，「有時我們打得很快，有時會慢下來，但總得來說，當你有意識到而且要為季後賽準備，比賽慢下來後就是半場陣地戰，這就是我們最掙扎的部分，所以希望後幾場比賽我們能漸入佳境。」

他也強調，問題和教練布朗（Brett Brown）沒太大關係，主要是無法贏球、進攻端表現不佳，「但我總是說，教練不是在場上幫我們投籃，他們不會執行出手，他們可以為大家做更好安排，但最終是我們要去執行。」

安比德的近況也不佳，先前對上塞爾蒂克隊11投僅1中，他透露有時進攻會陷入掙扎，還在拿捏內線和外線的出手次數，「我有很多時間在三分線，就是確認那邊有些空間，然後每個人都說，往內線走。如果你真的了解籃球，就該去找到其中的平衡。」

他還說，這不只是自己的課題，也是關於球隊，「空間問題一直困擾我們，但我必須去做，若代表我整場比賽要留在三分線，我就會去做，要最大限度去發揮優勢。」他也提到，若是每支球隊每場比賽都祭出協防對付自己，也必須找到方式突破。

前一戰慘敗後，西蒙斯（Ben Simmons）也曾批評球隊表現太「軟」，中鋒霍福特（Al Horford）也承認，休息室內部的確有些狀況，「但我們都知道大家必須更好，我們必須準備好，下場比賽就是很好的機會去展現。」

塞爾蒂克 76人 西蒙斯
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