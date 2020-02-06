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NBA／勇士慘敗籃網 柯爾：交易傳聞影響
勇士隊後衛羅素（D'Angelo Russell）今天首度「回娘家」面對前東家籃網隊，但全場三分球8投盡墨，球隊也以88：129慘敗；勇士教頭柯爾（Steve Kerr）認為，交易傳聞多少影響了球員心情。
NBA交易截止倒數計時，羅素一直是交易討論度極高的球員，曾效力籃網2季的他，今天首度回到布魯克林，有球迷歡迎高喊「謝謝」，籃網也製作影片迎接，但他在場上表現不如預期，全場雖有17分進帳，但20投僅7中，三分線8次嘗試都落空。
勇士在上半場命中率淒慘，三分球22投失守20球，最多落後達44分；總計勇士全場三分球39投僅5中，命中率僅1成28，且第一節就讓籃網灌進40分、自己第三節僅拿17分，吞下41分慘敗。
籃網有6人得分達兩位數，勒佛特（Caris LeVert）23分、8助攻，哈里斯（Joe Harris）和天普（Garrett Temple）各貢獻17分和16分，助隊收下近5年來對戰勇士的第一勝。
勇士教頭柯爾提到，球員的掙扎表現和交易傳聞多少有關，他也很注意一些相關消息；籃網教頭亞特金森（Kenny Atkinson）就是對照組，他表示，並沒注意相關傳聞，只專注在執教上。
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