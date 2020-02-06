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NBA／落後25分大逆轉 暴龍12連勝創新猷

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
伊巴卡扮英雄，全場轟下30分，包括最後30.4秒的逆轉三分球，助暴龍完成25分大逆轉，也寫下隊史最長12連勝。 美聯社

挑戰隊史最佳12連勝的NBA衛冕軍暴龍隊，今天對上溜馬最多落後達25分，適時在下半場吹起反攻號角，中鋒伊巴卡（Serge Ibaka）更扮英雄，全場轟下30分，包括最後30.4秒的逆轉三分球，助衛冕軍以119：118逆轉戰局，欣喜在主場寫下隊史最長連勝紀錄。

傳出暴龍最後助攻的後衛羅瑞（Kyle Lowry），也轟下32分外帶10助攻、8籃板，席亞康（Pascal Siakam）貢獻25分，攜手締造球隊紀錄。

在此之前，暴龍隊史兩度完成11連勝，分別是台灣時間2016年1月7日到31日，以及2018年2月27日到3月17日。

暴龍連勝路擊敗的隊伍勝率泰半不到五成，僅雷霆隊、76人隊和馬刺隊等3隊勝率是超過5成；今天碰溜馬遇嚴峻挑戰，首節雖以30：20領先，但溜馬在第二節灌進45分，最多取得25分的領先、半場打完也握有63：48優勢。

第三節在波格登（Malcolm Brogdon）飆進外線後，溜馬還取得19分領先，但暴龍開啟追分模式，三節打完差距縮小到82：86；溜馬第四節的接連外線攻勢雖將差距再擴大到10分，但席亞康、羅瑞帶頭追分，最後2分10秒率衛冕軍打出9：0攻勢，包括伊巴卡讀秒階段的逆轉三分彈，驚滔駭浪中迎接隊史新紀錄。

溜馬原本有機會要回勝利，但歐拉迪波（Victor Oladipo）在最後10秒的外線失手，搶下進攻籃板後波格登又發生掉球失誤，無緣阻斷暴龍連勝。

波格登攻進24分為溜馬最高，首度入選明星賽的沙波尼斯（Domantas Sabonis）則繳出15分、11籃板和10助攻的「大三元」成績單。

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