NBA／布萊恩願助灌籃大賽 哈沃德備感心碎

湖人隊中鋒哈沃德（Dwight Howard）在超過10年後，今年再挑戰NBA灌籃大賽，要找過往有嫌隙的「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）助拳，他也點頭答應，不料卻在明星周前因直升機意外驟逝，讓灌籃大賽合作永難實現。

哈沃德曾在2012到13年穿上「紫金軍團」戰袍，但化學效應不如預期，不過哈沃德在本季因卡珍斯（DeMarcus Cousins）左膝前十字韌帶撕裂被找回湖人，和2016年退役的小布的不好關係也融冰；哈沃德本季都穿著小布鞋款，在去年11月湖人比賽時，兩人相擁畫面也曾被捕捉。

希望布萊恩在灌籃大賽幫忙的哈沃德，一開始是「隔空喊話」，希望球迷能推一把讓小布點頭；昨天湖人以129：102擊敗馬刺隊後，哈沃德提到，其實布萊恩已點頭答應，「他在灌籃大賽會幫我做些什麼，知道這些更讓人心碎。」

哈沃德表示，布萊恩願意助拳的消息，是「小飛俠」前經紀人和湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）透露，但小布卻因直升機失事意外必須食言。

哈沃德難過的說，小布過世後，自己每天仍會想到這件事，「我無法相信，還在震驚中，真的很痛心，很煎熬，我從沒想過他會這樣離開了。」

「我想告訴大家，如果你對任何人有什麼痛苦或憤怒之類的情緒，讓他們知道你的感受，然後讓這些成為過去，讓他們知道是因為你永遠不知道會發生什麼事。」哈沃德感慨的說，對於小布的離開感到傷心，「我很想告訴他，我有多感謝他所做的一切，他所說的一切，就算是我們同隊的時期，彼此並不瞭解對方，但我仍看到不同面向的布萊恩，我也看到自己的改變，我很確定他也看到了。」

「我很想告訴他，我對他的想法，但我再也沒有這樣的機會了，這真是最讓人心碎。」哈沃德表示，這件事至今仍積壓在心頭，也是自己必須適應和解決的課題，能做的就是付諸行動，讓洛城球迷看到自己的改變，並從這寶貴一課中體會「愛要及時」。