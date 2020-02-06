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NBA／羅斯成傷兵 恐退出技術挑戰賽

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
傳出活塞羅斯因傷必須退出全明星周的技術挑戰賽。 美聯社

名字昨天才出現在NBA明星賽周的技術挑戰賽名單上，活塞隊「玫瑰」羅斯（Derrick Rose）今天卻傳出因傷必須退出下周末在芝加哥舉行的NBA年度盛會。

活塞周一出戰金塊隊的比賽，羅斯就因腹股溝狀況提前離場，只留下出賽13分鐘、拿2分的紀錄，今天活塞和太陽隊的比賽也因左髖外展肌緊繃缺賽。

芝加哥是羅斯故鄉，他2008年選秀會上被公牛隊第一順位挑中，菜鳥球季就以選秀會「狀元」身分獲得2009年明星賽的技術挑戰賽冠軍，創下第一位摘下技術挑戰賽的菜鳥球員，當年球季也獲得年度最佳新人肯定。

羅斯2011年獲得聯盟MVP，直到2016年才離開芝加哥；本季他在活塞場均有18.5分、5.8助攻，成績是2011到12球季最佳，今年明星賽本有機會回鄉同樂，不料卻遇傷攪局。

NBA全明星賽今年由台灣時間15日登場的新秀對抗賽開場，16日進行灌籃大賽、三分球大賽和技術挑戰賽，17日早上9點由「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍的兩支明星隊交鋒，昨天NBA才宣布各項挑戰賽的出賽名單。

技術挑戰賽除了羅斯，還有首度入選明星賽的溜馬沙波尼斯（Domantas Sabonis）、暴龍隊席亞康（Pascal Siakam）、塞爾蒂克隊塞爾蒂克的泰托姆（Jayson Tatum）、熱火阿德巴約（Bam Adebayo），以及公鹿隊米道頓（Khris Middleton）、快艇隊貝佛利（Patrick Beverley）和籃網隊丁威迪（Spencer Dinwiddie）。

羅斯 活塞
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