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NBA／凡妮莎憶布萊恩 最好的朋友和父親

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

湖人隊傳奇球星「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）和二女兒吉安娜（Gianna Bryant）驟逝超過一周，小布妻子凡妮莎（Vanessa Bryant）仍難掩傷痛，她今天一連在社群平台發布多篇貼文，悼念「最好的朋友」老公，以及天使般的女兒吉安娜。

痛失丈夫和愛女的凡妮莎，意外發生後首篇貼文放上全家福的合影，之後也放過小布和吉安娜的球衣照，以及穿著湖人24號球衣的吉安娜畫像；相隔4天，她再於Instagram上傳遞思念，她先放上「小飛俠」燦笑照，再上傳老公一段受訪影片。

「最好的朋友、最好的父親，非常想你。」凡妮莎還標註了「英俊」、「貼心」、「有趣」、「笨笨的」、「摯愛的丈夫」，文末又加上「想念你用（義大利文）說『早安，公主／皇后』」，引人熱淚。

小布受訪影片則是幾個問題的快問快答，其中一題被問到他的最好朋友，他不假思索說「我老婆」，和凡妮莎筆下的「最好的朋友」相輝映。

凡妮莎之後也放上一張悼念吉安娜的照片，上面除了吉安娜照片還有她的2號背號，凡妮莎寫下：「我的吉安娜，天啊我好想妳。我是如此幸運，13年來每天早上都能看到妳美麗的臉龐和燦爛的笑容，真希望這能隨我到停止呼吸，媽咪非常愛妳。」

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