NBA／致敬Kobe 老布萊恩義大利球隊退休24號

童年長時間在義大利生活的NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）因直升機意外驟逝，小布父親曾效力的義大利球隊NPC列蒂也表哀悼，當地時間周三和斯卡法蒂籃球隊（Scafati Basket）的賽前進行球衣退休典禮，高掛小布的24號球衣背號。

小布的24號金黃湖人球衣升上PalaSojourner球場，這座球場位於義大利列蒂（Rieti），是老布萊恩（Joe Bryant）轉戰義大利延續職業生涯的開端；老布萊恩1984年轉戰義大利時，小布6歲，老布萊恩之後共為3支義大利隊伍效力過，小布也在義大利成長，直到高中才返回費城，因此能說一口流利的義大利文。

典禮的一開始，9名罹難者一一唱名，球場也保留了兩個位置給小布和他一起離世的女兒吉安娜（Gianna Bryant），上面並擺上兩人分屬的24號和2號球衣；比賽展開後，場邊還有球迷高舉「你在這開始打球，成年後讓我們夢想成真，我們的顏色將在天空陪伴你」的海報紀念小布。

典禮前兩隊也穿上湖人隊代表的紫、金上衣熱身，上面並印有布萊恩代表的背號8和24，背面並有小布的姓氏「Bryant」和吉安娜的外號「Gigi」，之後小布的球衣升上球場，和曾效力列蒂、2005年因車禍過世的美國球員索如納（Willie Sojourner）的18號球衣比鄰，這座球場就是以索如納命名。