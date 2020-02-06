西岸人生太坎坷 羅素該返東岸找回自己

最近滿天飛的交易傳言中，勇士後衛羅素是最常被提到的球員之一，許多東岸球隊都有意爭取這位全明星球員。雖然勇士留下他的機會很高，但若從羅素過去的發展來看，他在西岸的發展實在不順，若有可能藉著交易回到東岸，也許能夠讓他重新綻放明星光采。

羅素出生在肯塔基州，高二時轉隊到佛羅里達州的高中，曾和西蒙斯聯手幫助校隊連霸全國冠軍，大學打的是名滿天下的俄亥俄州大；進入NBA之後，第一度入選明星賽也是轉到了紐約的籃網，他在東岸的發展可說是無往不利。然而，只要他人一到西岸，就有想像不到的災難。

先說湖人。羅素雖然在2015年風光地成為榜眼，甚至第一季就曾拿下單場39分，創下湖人隊史近六十年來最高的菜鳥紀錄，後來也被選入年度新秀第二隊。但這個菜鳥球員，卻以手機錄下隊友「黑人問號」尼克楊的出軌對話，在影片莫名地流出公開之後，引發球隊及各界嘩然。最終，羅素沒有繼續在湖人發展，第二年球季結束就被交易到籃網。

此一偷拍事件對羅素的影響極大，別說他個人的形象受損，再也難以融入湖人，後來在球員圈也不受信任，從此各隊管理階層對他更是懷有疑慮。後來他的高中隊友西蒙斯成為選秀狀元，在為Foot Locker拍攝廣告時也把羅素、灰狼的唐斯及太陽的布克等人找來演出。片中這三個2015年梯隊的明星球員以前輩的身份，給剛進聯盟的西蒙斯許多個人建議。而羅素唯一的建議，就是拿了西蒙斯的手機丟到水裡，這個橋段指的就是當年偷拍這檔事。

羅素(右)原本有機會成為湖人隊的未來球星，但偷拍事件成為了他球員生涯的污點，也無法在湖人繼續待下去。 歐新社資料照片

再說勇士。在杜蘭特先簽後換的交易案中，勇士總經理邁爾斯把羅素重新帶回西岸，原本這被視為勇士挽救杜蘭特出走危機的一步好棋，羅素入隊不只能暫時頂住湯普森的傷缺，之後羅素也被預期能夠扛起李文斯頓退休，甚至伊古達拉離隊之後的戰術角色。即使羅素的防守是其罩門，但用一個球員就能補起一個王朝種種不同的進攻缺角，這操作也算得上是精采的了。

只可惜勇士開季的傷兵就像傷寒，傳染力強，殺傷力大，不只球隊直接躺在西區爐底，就連羅素自己本季也數度傳出傷情而缺賽。即使目前羅素的平均得分要比上一季入選明星賽時還高，還曾經在去年11月拿下單場52分，但隨著勇士戰績陷入谷底，各方關注度大減，他的個人評價也下滑。先前羅素在籃網時展現出來的個人風采和支配力，到了金州可說是大打折扣。羅素沒能繼續入選明星賽，還一直被點名該被交易出去。

勇士找來羅素(左)原本是要他當柯瑞(右)的助手，但想不到最後變成要他一肩扛起目前的爛攤子，實在很難打出好成績。 美聯社

眼下交易大限將至，羅素是市場上被討論最多的主菜。先前一月時，曾一度傳出羅素和西蒙斯互換的交易可能，而到目前為止，羅素本季可能轉戰的下家主要是尼克和灰狼兩隊。其中灰狼對羅素的追求最烈，灰狼期待羅素能和他的好友唐斯聯手拯救球隊戰績。尼克也傳出可能會以新秀長人羅賓森及選秀權，來為大蘋果找來新希望。無論是哪一隊，好消息是他們的地理位置都在東岸。

當然勇士也很有可能留用羅素，畢竟一開始勇士是想看看羅素能否和柯瑞搭配，打出更好的得分效率。這樣的實驗隨著柯瑞一開季就受傷，有效的樣本數實在少到不行，所以也難說是否能夠行得通。眼看柯瑞有可能在三月復出，不再多留羅素一會兒試試，實在浪費了去年夏天球隊用杜蘭特換來的寶貴資產。加上灰狼及尼克等隊實際能夠給出的交易條件不夠誘人，即使拉進其他球隊進行三方交易，各方達成協議的難度也還是很高。交易大限過後，羅素可能還是會留在西岸。

看到高中隊友西蒙斯(右二)在東區混得風生水起，羅素(左二)心中可能很不是滋味吧。 美聯社

然而，照著羅素過去的生涯軌跡來看，他在西岸實在是很容易出狀況。他在西岸球隊的人生如此坎坷，說來仍是運氣不佳的成份居多，離開也能換換手氣。雖然現階段這並不是他能做主的決定，但羅素想要找回自己過往的個人光采，也許還是回去東岸的球隊試試吧!