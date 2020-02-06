球速96英哩的白人小子 康諾頓「跳」進扣籃大賽

在我心目中，最經典的籃球電影一直是1992年的『黑白遊龍』（White Men Can’t Jump），只可惜台灣的電影台鮮少重播此片，讓很多年輕球迷錯過此名作。這部由伍迪‧哈里遜（Woody Harrison）和衛斯理‧史奈普（Wesley Snipes）擔綱的電影，描寫哈里遜所飾演的白人球員比利，和史奈普飾演的席尼合作，利用黑人瞧不起白人球技的心理，在街頭籃球圈招搖撞騙的故事，而席尼在片中的名言：「白人就是不會跳。」更被視為籃球場上的千古定律。

但就是有人不信邪。今年的扣籃大賽出現了史上第八位白人參賽選手，來自公鹿的五年級生康諾頓（Pat Connaughton）。這位來自麻州的6呎5吋得分後衛小時候的志向就是要打進NBA，因為他最喜歡的球員就是一代灌籃王卡特，根據undefeated網站的作家強森（Martenzie Johnson），康諾頓在小學六年級時，看到運動畫刊兒童版的一篇文章，說卡特在他這個年紀，已經可以灌成年人的籃，讓他興起了『有為者應如是』的豪情，但當時還只是個小矮個的他，希望在國二能完成灌籃目標就好，「我總要實際點，」康諾頓說。

康諾頓的爸爸幫他買了件加重的訓練背心，讓他穿著跑上跑下，鍛鍊腿力。等到他國二那年，雖然他只長到5呎10吋（大概178公分左右），已經可以灌籃了。康諾頓在高中時展現了超強的運動能力，是聖約翰預校的三棲明星選手，既是美式足球隊的當家四分衛，也是棒球隊的王牌投手和籃球隊的主力。在高中最後一年，他投出11勝2敗，1.75自責分率，90局160次三振的佳績，讓許多人認為康諾頓的前途在棒球界，維吉尼雅亞大學、北卡大學和波士頓學院等名校都開出棒球獎學金給他，而棒球選秀網站Perfect Game評比他是當年大聯盟選秀會第33名的好手，但當年的康諾頓不急著投身職業運動，表明他會先進大學，即使如此，教士隊還是在第38輪時賭賭看，選了高三的他。果不其然，康諾頓沒有簽約，而是選擇運動名校聖母大學，而且同時加入籃球和棒球兩支校隊。

康諾頓在這兩項運動都持續發光，在投手丘上面的實力深獲肯定，讓金鶯隊於2014年大聯盟選秀會在第四輪把他簽下，付了40萬美金的簽約金。當年大三的康諾頓表明他還要回學校，因為他還有大四的籃球季要打，有位不具名的大聯盟高層就說，如果康諾頓沒這樣講的話，他的順位會更高，簽約金也起碼多一百萬。但康諾頓難忘他的籃球夢，因為在高二升高三那個暑假，他參加了一場在奧蘭多的AAU全美巡迴賽，根據espn網站的專欄作家古德曼（Jeff Goodman）的說法，他度過了『超強的一個禮拜』，有一場球甚至寫下了33分，20個籃板的神鬼成績，「這個禮拜改變了我的一生，」康諾頓事後宣稱。

儘管大三暑假那年，康諾頓去了金鶯隊的短期1A報到，也投出了96英里的速球，但他還是按照原定計畫，在秋天回到聖母大學籃球隊，這年他幫助愛爾蘭戰士隊打進NCAA最後八強，才被肯塔基大學逆轉。此時康諾頓確定籃球才是他的最愛，投身2015年NBA選秀會，籃網隊在第二輪選了這位白人後衛，旋即把他和普朗利（Mason Plumlee）一起交易到拓荒者去。康諾頓和拓荒者隊正式簽約時，合約中載明前兩年是保證約，但他這段期間不能再去打棒球。這兩個球季他只有73場比賽有上場機會，但已經展現出靈光乍現的爆發力了。

唐諾頓(右)在拓荒者的前兩季只能打垃圾時間，首季平均每場打4分鐘得1.1分，第二季平均每場打8分鐘得2.5分。 歐新社資料照片

在2017年的熱身賽，當時還在太陽隊的跳跳人後衛布雷索（Eric Bledsoe）在看拓荒者隊賽前球探報告時，看到一個他不熟悉的名字，『康諾頓—有運動能力』，布雷索心裡想這哪位啊，根本沒放在心上，但等到比賽開始，打到第二節，拓荒者隊發邊線球，布雷索和康諾頓在人堆後方卡位，當透納（Evan Turner）把球直接往籃框拋過去時，布雷索反應慢了半拍，就被康諾頓跳過他，直接雙手空中接球灌籃。這一灌也讓布雷索醍醐灌頂，「這個白小子真的能跳」，兩人後來在公鹿成了隊友，布雷索也成為極力推薦康諾頓參加扣籃大賽的重要推手之一。

公鹿隊雖然擁有怪物字母哥，上季差點就打進NBA總冠軍賽，但康諾頓對大部分的球迷來說，仍然是個陌生的名字，甚至大部分的球迷會把他的名字念錯。康諾頓覺得還是得要向世人證明自己的能力：「我對自己能扣籃，讓大家嚇一跳的能力很自豪。」他開始在推特上推播自己灌籃的片段，加上自己的各種註解，「能夠用這些灌籃和火鍋，打臉質疑我的人，感覺真的很爽。」這些片段包括前拓荒者隊友麥卡倫妙傳半場alley-oops、在老鷹中鋒瓊斯面前單手爆灌、跳過三名公牛防守球員的補灌等等，有興趣的朋友可以去追蹤他的推特 @pconnaughton。

NBA中四分之三的球員是黑皮膚的，白人球員相對是少數民族，而大部分白人的生存之道是靠準頭、巧勁和身材，當極少數的白人能展現出和黑人同儕同等甚至更佳的彈跳能力時，會讓球迷驚喜萬分。白色巧克力威廉斯（Jason Williams）、史上唯一的白色扣籃冠軍貝瑞（Brent Barry）都是這樣的人物，康諾頓這次獲得扣籃大賽參賽門票，要對上兩位名氣人氣都遠超過他的明星球員霍華德（Dwight Howard）和高登（Aaron Gordon），如果能夠大爆冷門，那可是全球球迷之福。

貝瑞在1996年灌籃大賽奪冠，精彩鏡頭是外套都沒脫就在罰球線起跳灌籃以及360度轉身灌籃，他也是馬刺2005、2007球季總冠軍隊的成員。 歐新社資料照片

公鹿一哥字母哥也在2015年參加過扣籃大賽，但是當時還生嫩的安提托昆波在第一灌就突槌，整個信心大亂，最後敬陪末座，所以他只給康諾頓一個忠告：「記得把球灌進就好。」看來康諾頓還得要向他的隊友好好證明他的彈跳力可不止於『把球灌進』而已。