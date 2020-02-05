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NBA賽事懶人包 (2月5日)賽事精華- 馬刺 vs. 湖人 (2月5日)

NBA／今日戰績表 里拉德熄火拓荒者慘敗金塊

2020-02-05 15:52聯合新聞網 整理

NBA今日戰績表

公鹿 120:108 鵜鶘

黃蜂 110:125 火箭

拓荒者 99:127 金塊

馬刺 102:129 湖人

里拉德手感降溫，「僅」攻下21分，拓荒者也慘敗金塊28分。 美聯社
里拉德手感降溫，「僅」攻下21分，拓荒者也慘敗金塊28分。 美聯社
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NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 太陽 vs. 活塞

08:30 魔術 vs. 塞爾蒂克

08:30 勇士 vs. 籃網

08:30 溜馬 vs. 暴龍

09:00 老鷹 vs. 灰狼

09:00 騎士 vs. 雷霆

09:30 灰熊 vs. 獨行俠

10:00 金塊 vs. 爵士

11:00 熱火 vs. 快艇(愛爾達體育1台、緯來體育台)

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