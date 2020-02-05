NBA／首度碰威廉森 希臘怪物：他有大好未來

安戴托昆波看好威廉森會有大好未來！ 美聯社 分享 facebook

上季聯盟MVP「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天首度和鵜鶘隊「選秀狀元」威廉森（Zion Williamson）碰頭，「希臘怪物」是裡子、面子雙贏，但也敞開雙臂歡迎話題新人加入聯盟。

「他在這幾年都會是非常好的球員，能在場上幫助球隊，盡力對抗對手，只要保持健康，他有很光明的未來。」25歲的安戴托昆波還預告，和19歲的威廉森未來還會有很長時間的對決。

今天已是兩軍本季第二次碰頭，去年12月首度交鋒，安戴托昆波因傷缺陣，威廉森也還沒復出，今天對決也是兩名話題球星本季例行賽最後一次碰頭機會；兩人在今天也幾次對位，安戴托昆波第二節搧了威廉森一記麻辣鍋，威廉森則於第四節在「希臘怪物」前嘗試灌籃，雖沒得手卻製造安戴托昆波犯規。

鵜鶘教頭簡崔（Alvin Gentry）樂見威廉森挑戰安戴托昆波，表示威廉森是很有信心的球員，對任何對手都沒理由退縮。

不過根據《ESPN》數據，當安戴托昆波對位威廉森，威廉森6投僅1中，還出現2失誤；最終「希臘怪物」攻下全場最高34分、17籃板，率隊以120：108擊敗鵜鶘，威廉森雖也有20分演出，但全場18投僅5中。

威廉森也被問到和「希臘怪物」的對戰心得，他回說：「他可是上季MVP，就像對上任何傑出球員，你能做的就是盡力擋下他。」