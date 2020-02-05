NBA／火箭三巨頭缺兩角 哈登飆40分宰黃蜂

哈登(右)全場繳出40分、12助攻、9籃板，只差1籃板就能完成「大三元」。 美聯社 分享 facebook

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和卡佩拉（Clint Capela）都因傷缺陣，火箭隊「三巨頭」今天只剩「大鬍子」哈登（James Harden）獨撐，他在第四節轟下14分、全場40分的準「大三元」領軍，火箭克服首節12分落後，以125：110逆轉黃蜂隊，三連勝入袋。

交易傳聞主角之一的卡佩拉，因右腳跟傷勢已連三場缺陣，「衛少」則是在前天碰鵜鶘隊扭傷左拇指，今天也掛免戰牌。

火箭教頭丹東尼（Mike D'Antoni）表示，衛斯特布魯克的狀況不嚴重，下一場比賽就能歸隊，卡佩拉則會等到疼痛完全消除再回歸。

少了兩大幫手的哈登，在前三節命中率不高，但第四節兩隊在101平手之際挺身飆分，單節14分包括一次「4分打」，助隊澆熄黃蜂奪勝渴望；哈登全場繳出40分、12助攻、9籃板，只差1籃板就能完成「大三元」，先發前鋒豪斯（Danuel House Jr.）也贊助22分、9籃板，帶出全隊6人得分兩位數的點點開花攻勢。

黃蜂在首節取得34：22領先，但第二節被火箭轟下40分，第四節最後8分鐘又守不住哈登，布里吉斯（Miles Bridges）和洛齊爾（Terry Rozie）各20分也無濟於事，球隊吞下4連敗。