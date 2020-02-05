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NBA／希臘怪物力壓狀元威廉森 裡子、面子雙贏

2020-02-05 11:07聯合報 記者曾思儒／即時報導

安戴托昆波(右)對決NBA選秀會狀元威廉森（左），「希臘怪物」取得完全勝利。 路...
安戴托昆波(右)對決NBA選秀會狀元威廉森（左），「希臘怪物」取得完全勝利。 路透
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上季聯盟MVP「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天對決NBA選秀會狀元威廉森（Zion Williamson），「希臘怪物」取得完全勝利，除率領東區龍頭公鹿隊以120：108擊敗鵜鶘隊，他也攻下全場最高34分、17籃板，裡子與面子雙贏。

身為聯盟戰績最佳的隊伍，公鹿在上半場雖以58：61落後鵜鶘，但第三節開節不到5分鐘就打出23：7攻勢，馬上變成領先13分；鵜鶘喊出暫停仍未能止血，公鹿在單節灌進42分，三節打完的得分剛好破百，並且取得100：85領先。

第四節開節「希臘怪物」並不在場上，鵜鶘趁勢在威廉森連罰帶投追分下，打出11：3反擊，但公鹿馬上把安戴托昆波換上穩定戰局，最終就以12分差距收下勝利。

收下本季第43勝的公鹿，戰績持續獨走，但安戴托昆波在賽後受訪時強調不能以目前戰績自滿。場邊也出現揮舞希臘國旗的球迷，安戴托昆波除了幫這位穿著自己球衣的小球迷簽名，還脫下戰靴相贈，成為賽後暖心小插曲。

這場也是兩軍本季第2度碰頭，去年12月首度碰頭時安戴托昆波因傷缺陣，威廉森還沒復出，今天兩位話題球星成為攝影機捕捉對象，第四節兩人連續兩度交鋒，威廉森切入先造成「希臘怪物」犯規，接續又從安戴托昆波手中搶走籃板，不過第四節表現亮眼的威廉森在前三節的手感不佳，終場數據是18投5中拿20分，其中10分是罰球線上所得，連續20分場次推進到第3場。

公鹿的先發球員得分都達兩位數，除安戴托昆波34分領軍，一同入選明星賽的隊友米道頓（Khris Middleton）貢獻20分、8籃板、8助攻，馬修斯（Wesley Matthews）17分；鵜鶘以英格倫（Brandon Ingram）32分最佳。

安戴托昆波公鹿鵜鶘
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