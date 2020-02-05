NBA／交易大限前兩天 尼克炒掉總裁

尼克隊今天宣布和總裁米爾斯（Steve Mills）結束合作關係。 美聯社 分享 facebook

去年底先炒掉主帥費茲戴爾（David Fizdale），尼克隊今天宣布和總裁米爾斯（Steve Mills）結束合作關係，人事變動正是在交易大限兩天前，時間點十分敏感。

米爾斯早在1999就加入尼克團隊，不過2013年才由尼克老闆多蘭（James Dolan）聘為執行副總裁兼總經理；2017年6月尼克和「禪師」傑克森（Phil Jackson）分道揚鑣後，米爾斯接任總裁，之後佩瑞（Scott Perry）也加入成為球隊總管。

從2013年聘用米爾斯開始，尼克戰績是聯盟最慘的178勝365敗，多蘭在聲明中指出，這項決定是對米爾斯的最好改變，他也感謝米爾斯多年來在團隊的貢獻。

根據《ESPN》名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，多蘭對接掌人選早有想法，有意找來暴龍隊總裁尤基利（Masai Ujiri）接任總裁位置，但尤基利和暴龍的合約2021年才走完。

60歲的米爾斯則在聲明中表示，能代表尼克是一大榮耀，也很感激當初有機會加入這支歷史悠久的隊伍，「很失望我們不能在紐約一起邁向成功，我很感謝所有團隊和球員的辛勤工作，我會是永遠的尼克球迷。」