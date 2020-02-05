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NBA／明星賽各項挑戰賽名單出爐 灌籃王拉文挑戰三分球

2020-02-05 08:36聯合報 記者曾思儒／即時報導

NBA全明星賽下周末在芝加哥登場，NBA今天宣布各項挑戰賽的出賽名單，芝加哥「地主」公牛隊灌籃王拉文（Zach LaVine）成三分球大賽亮點，將和老鷹隊明星後衛楊恩（Trae Young）、近況正好的拓荒者後衛里拉德（Damian Lillard）等爭取冠軍。

NBA全明星賽於台灣時間15日登場的新秀對抗賽開場，16日進行灌籃大賽、三分球大賽和技術挑戰賽，17日早上9點由「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍的兩支明星隊壓軸上演重頭戲。

詹姆斯和安戴托昆波7日將進行明星賽選秀，在此之前NBA先公布各項挑戰賽名單，灌籃大賽出賽成員是公鹿前鋒康納頓（Pat Connaughton）、魔術隊葛登（Aaron Gordon）、湖人隊哈沃德（Dwight Howard）和熱火隊瓊斯（Derrick Jones Jr.）。

三分球大賽參賽名單，先前傳出參賽的兩屆灌籃大賽冠軍拉文（Zach Lavine）名列其中，另外還有楊恩、里拉德、黃蜂隊葛拉罕（Devonte Graham）、熱火羅賓森（Duncan Robinson）、挑戰衛冕的籃網隊哈里斯（Joe Harris）以及國王隊希爾德（Buddy Hield）。

首度入選明星賽的溜馬沙波尼斯（Domantas Sabonis）、暴龍隊席亞康（Pascal Siakam）、塞爾蒂克隊塞爾蒂克的泰托姆（Jayson Tatum）、熱火阿德巴約（Bam Adebayo），17日上場前都將在技術挑戰賽先亮相，參賽成員另外有公鹿隊米道頓（Khris Middleton）、快艇隊貝佛利（Patrick Beverley）、籃網隊丁威迪（Spencer Dinwiddie）和活塞老將「玫瑰」羅斯（Derrick Rose）。

塞爾蒂克NBA

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