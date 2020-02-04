NBA／沒唐西奇打更好？ KP：這是我的課題

獨行俠長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）今日獨挑大樑攻下本季新高38分率隊贏球。 美聯社 分享 facebook

獨行俠長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）今日獨挑大樑攻下本季新高38分率隊贏球，但波爾辛吉斯強調，在主控唐西奇（Luka Doncic）歸隊後，如何讓「歐陸連線」發揮化學效應，才是當前最重要課題。

唐西奇因腳踝扭傷連續第三場缺陣，預計還要再休息三場，波爾辛吉斯則是本季第三度得分飆破30分，繼前役對火箭轟下35分、12籃板後，今日再以38分、12籃板領銜，112：103力克溜馬隊。

「這是我接下來必須釐清的，如何在唐西奇也出賽的情況下，繳出同樣的場上效率。」波爾辛吉斯坦言，這是他們本季最大的課題，「既然我現在找到不錯的比賽節奏，當然希望能夠延續下去。但我相信我們會打出很棒的籃球，讓球流動，積極進攻。」

主帥卡萊爾（Rick Carlisle）表示，球隊在唐西奇缺陣期間，主打自由流動進攻，少打戰術，球員相當適應，「大家都知道在唐西奇缺陣時，如何跟隊友互相配合。我們需要他歸隊，但全隊現在做得很好。」

波爾辛吉斯此役飆進六記三分球，且罰球線上12投全進，且球隊也善用他的高度，藉由擋拆製造錯位機會，收到成效，不過他對自己防守沙波尼斯( Domantas Sabonis)的表現稍有不滿，此役沙波尼斯攻下26分、12籃板、9助攻準大三元數據，「我很以防守自豪，但他今天對位我打得非常出色，他總是早我半步在禁區拿分。」