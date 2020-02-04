親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
KOBE墜機驟逝
NBA
澳網
少年強投陳柏毓
MLB
籃球
HBL
棒球
路跑
綜合

可惡送人了！口罩掃貨潮後 宅神鐵口直斷下個缺貨的是「它」

馬來西亞證實首位公民感染武漢肺炎 確診病例增至10例

運動筆記天時地利人人人河－2020台北渣打馬拉松厚底跑鞋的禁用風雲，究竟還能不能繼續穿呢?
健行筆記【台中和平區】谷關七雄~波津加山【日本】冬季槍穗連走-行程篇
NBA今日最佳球員- Kristaps Porzingis (2月4日)賽事精華- 馬刺 vs. 灰狼 (2月4日)

NBA／沒唐西奇打更好？ KP：這是我的課題

2020-02-04 15:10聯合報 記者林宋以情／即時報導

獨行俠長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）今日獨挑大樑攻下本季...
獨行俠長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）今日獨挑大樑攻下本季新高38分率隊贏球。 美聯社
分享

獨行俠長人波爾辛吉斯Kristaps Porzingis）今日獨挑大樑攻下本季新高38分率隊贏球，但波爾辛吉斯強調，在主控唐西奇（Luka Doncic）歸隊後，如何讓「歐陸連線」發揮化學效應，才是當前最重要課題。

唐西奇因腳踝扭傷連續第三場缺陣，預計還要再休息三場，波爾辛吉斯則是本季第三度得分飆破30分，繼前役對火箭轟下35分、12籃板後，今日再以38分、12籃板領銜，112：103力克溜馬隊。

「這是我接下來必須釐清的，如何在唐西奇也出賽的情況下，繳出同樣的場上效率。」波爾辛吉斯坦言，這是他們本季最大的課題，「既然我現在找到不錯的比賽節奏，當然希望能夠延續下去。但我相信我們會打出很棒的籃球，讓球流動，積極進攻。」

主帥卡萊爾（Rick Carlisle）表示，球隊在唐西奇缺陣期間，主打自由流動進攻，少打戰術，球員相當適應，「大家都知道在唐西奇缺陣時，如何跟隊友互相配合。我們需要他歸隊，但全隊現在做得很好。」

波爾辛吉斯此役飆進六記三分球，且罰球線上12投全進，且球隊也善用他的高度，藉由擋拆製造錯位機會，收到成效，不過他對自己防守沙波尼斯( Domantas Sabonis)的表現稍有不滿，此役沙波尼斯攻下26分、12籃板、9助攻準大三元數據，「我很以防守自豪，但他今天對位我打得非常出色，他總是早我半步在禁區拿分。」

唐西奇波爾辛吉斯Kristaps Porzingis

延伸閱讀

NBA／少唐西奇照贏 獨行俠18記三分彈射下...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

球員數據亮眼、球隊戰績難看 太陽該打掉重練

2020-02-04 07:00

NBA／雙星聯手退馬刺 快艇創前50戰最佳

2020-02-04 15:17

NBA／明星賽選2號 詹姆斯曝原因

2020-02-04 09:21

NBA／肯定哈登迄今成就 喬丹、艾佛森出聲相挺

2020-02-04 13:56

NBA／若不是屬意隊伍 伊古達拉準備整季休戰

2020-02-04 12:40

NBA／明星賽遺珠 唐斯：名單並非最好24人

2020-02-04 11:20

NBA／交易大限倒數 羅素、卡佩拉討論度高

2020-02-04 09:57

NBA／今日戰績表 國王送灰狼12連敗

2020-02-04 15:35

NBA／滿意重返聯盟現況 安東尼盼留拓荒者退休

2020-02-04 13:15

NBA／泰托姆連6場破20分 綠衫軍勇奪4連勝

2020-02-04 12:20

NBA／14次助攻新高 佛爾茲：努力打出最佳表現

2020-02-04 12:08

NBA／裴頓生涯第17次大三元 尼克延長賽勝騎士

2020-02-04 11:57

NBA／碰前東家殺紅眼 巴特勒38分賞76人3連敗

2020-02-04 11:47

NBA／一月份最佳總教練 暴龍諾斯、灰熊簡金斯獲選

2020-02-04 11:40

NBA／上週東西區最佳球員 里拉德、布朗攜手獲選

2020-02-04 11:30

NBA／挑戰歷史第一人 傳拉文出征三分球大賽

2020-02-04 11:20

NBA／少唐西奇照贏 獨行俠18記三分彈射下溜馬

2020-02-04 10:49

NBA／灌籃大賽新參賽者出爐 康納頓成罕見白人

2020-02-04 10:39

NBA／哈登終一掃低迷 丹東尼：其他人可喘口氣

2020-02-04 00:55

NBA／佐蒙德生涯400次「雙十」達陣 活塞教頭屏息觀戰

2020-02-03 17:02

NBA／甩賣伊古達拉進入倒數 傳灰熊交易備案是獨行俠

2020-02-03 13:00

NBA／火箭再擺超級小球陣容 簡崔嘆該善用威廉森優勢

2020-02-03 12:38

殺神歸位6戰平均48分 里拉德的曼巴精神

2020-02-03 10:10

從哈登、衛少角色互換 看火箭問題與保羅的好

2020-01-31 07:00

雙雄獨走 太平洋組半季分析報告

2020-01-29 07:00

沒有局外人 西南組半季分析報告

2020-01-29 07:00

不容小觑 西北組半季分析報告

2020-01-28 15:00

重建黑馬逆境而生 保羅影響力打造雷霆新面貌

2020-01-24 07:00

公鹿一騎絕塵 東區中央組半季總體檢

2020-01-23 07:00

好友諾亞無聲引退 帕森斯殊途同歸空留憾

2020-01-23 07:00

火箭MVP雙星實驗挫敗 是紙老虎還是真有料？

2020-01-22 07:00

狀元郎威廉森即將亮相 小心成為第二個葛里芬

2020-01-22 07:00

帶隊能力與時俱進 35歲詹姆斯老罔老還會哺土豆

2020-01-21 07:00

哈登、衛少各打各的 火箭團隊問題愈來愈多

2020-01-17 07:00

告別不可一世的風光 魔獸在湖人得到救贖

2020-01-17 07:00

字母哥拚MVP連莊 誰是最大挑戰者？

2020-01-16 07:00

勇士本季是場災難 格林變成一個災星

2020-01-14 07:00

地板型控衛的落日餘暉 老將保羅還有冠軍夢？

2020-01-10 07:00

乾坤小挪移後煥然一新 爵士小修小補成大業

2020-01-10 07:00
看更多

熱門文章

NBA／灌籃大賽新參賽者出爐 康納頓成罕見白人

2020-02-04 10:39

NBA／若不是屬意隊伍 伊古達拉準備整季休戰

2020-02-04 12:40

NBA／挑戰歷史第一人 傳拉文出征三分球大賽

2020-02-04 11:20

NBA／交易大限倒數 羅素、卡佩拉討論度高

2020-02-04 09:57

NBA／明星賽選2號 詹姆斯曝原因

2020-02-04 09:21

春季聯賽／增菘瑋有望重回投手丘 最快3月亮相

2020-02-03 20:31

球員數據亮眼、球隊戰績難看 太陽該打掉重練

2020-02-04 07:00

MLB／官網預測開季名單 陳偉殷、張育成在其中

2020-02-04 08:47

日職／同臨新洋砲威脅 陽岱鋼、王柏融都有轉機

2020-02-04 07:00

NBA／碰前東家殺紅眼 巴特勒38分賞76人3連敗

2020-02-04 11:47

NBA／少唐西奇照贏 獨行俠18記三分彈射下溜馬

2020-02-04 10:49

NBA／肯定哈登迄今成就 喬丹、艾佛森出聲相挺

2020-02-04 13:56

NBA／佐蒙德生涯400次「雙十」達陣 活塞教頭屏息觀戰

2020-02-03 17:02

6搶1／到底打不打 等世界棒壘總決定

2020-02-04 00:59

日職／陳偉殷加盟水手 陳冠宇寫信祝福

2020-02-04 11:58

超級盃／最後7分鐘反攻 酋長逆轉奪冠

2020-02-04 00:53

中職／新球季開打倒數40天 因應武漢肺炎待觀察

2020-02-03 16:33

天使之城的愛 球迷千顆籃球悼念Kobe

2020-02-04 08:27

桌球／軟弱的勇氣 福原愛用眼淚價值證明自己

2020-02-03 18:29

MLB／官網評比30隊開幕戰王牌 洋基柯爾奪第一

2020-02-04 09:45

MLB／後國王時代 水手提前續新王牌岡薩雷斯

2020-02-04 08:53

NBA／明星賽遺珠 唐斯：名單並非最好24人

2020-02-04 11:20

NBA／滿意重返聯盟現況 安東尼盼留拓荒者退休

2020-02-04 13:15

NBA／14次助攻新高 佛爾茲：努力打出最佳表現

2020-02-04 12:08

MLB／皇家稱霸5年後 NFL酋長同路線封王遊行

2020-02-03 19:24

NBA／雙星聯手退馬刺 快艇創前50戰最佳

2020-02-04 15:17

CBA／比賽因武漢肺炎延賽 洋將返美打球或成選項

2020-02-04 13:30

女足／隊長丁旗19分鐘破門 中華隊1：0氣走泰國

2020-02-03 19:27

NBA／哈登終一掃低迷 丹東尼：其他人可喘口氣

2020-02-04 00:55

NBA／上週東西區最佳球員 里拉德、布朗攜手獲選

2020-02-04 11:30

NBA／沒唐西奇打更好？ KP：這是我的課題

2020-02-04 15:10

NBA／泰托姆連6場破20分 綠衫軍勇奪4連勝

2020-02-04 12:20

厚底跑鞋的禁用風雲 究竟還能不能繼續穿呢？

2020-02-04 09:45

NBA／裴頓生涯第17次大三元 尼克延長賽勝騎士

2020-02-04 11:57

棒球／高中聯賽木棒組照打 但不開放觀眾進場

2020-02-03 17:26

台東旭村盃足球賽因疫情日本不來 泰國則說不來歹勢

2020-02-03 16:24

賽事心得／渣打馬拉松 天時地利人人人河

2020-02-04 09:54

MLB／大谷翔平拚二刀流開季 天使隊請願中

2020-02-04 11:18

超級盃／馬霍姆斯打過棒球 昔對林子崴敲安

2020-02-04 00:42

MLB／大都會新教頭 有自信修好終結者迪亞茲

2020-02-04 13:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top