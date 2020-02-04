親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
KOBE墜機驟逝
NBA
澳網
少年強投陳柏毓
MLB
籃球
HBL
棒球
路跑
綜合

遺體這麼多！陸偷拍者揭武漢醫院慘況 被公安帶走

極端氣候的末日蝗禍：索馬利亞「蝗蟲緊急狀態」

運動筆記天時地利人人人河－2020台北渣打馬拉松厚底跑鞋的禁用風雲，究竟還能不能繼續穿呢?
健行筆記【台中和平區】谷關七雄~波津加山【日本】冬季槍穗連走-行程篇
NBA精彩演出- Markelle Fultz送出14助攻 (2月4日)焦點球員- Jimmy Butler (2月4日)

NBA／碰前東家殺紅眼 巴特勒38分賞76人3連敗

2020-02-04 11:47聯合報 記者曾思儒／即時報導

面對上季東家76人隊，熱火隊球星巴特勒轟出本季新高38分。 美聯社
面對上季東家76人隊，熱火隊球星巴特勒轟出本季新高38分。 美聯社
分享

面對上季東家76人隊，熱火隊球星巴特勒（Jimmy Butler）今天轟出本季新高38分，率隊下半場擊潰76人，以137：106留下主場勝利，76人則是吞下3連敗。

巴特勒20投14中，加上8投8中的罰球，攻下38分是全場最高，同場贊助24分的隊友德拉基奇（Goran Dragic）說：「我們希望巴特勒表現積極，他可是我們的領導者。」

在巴特勒領軍下，熱火半場雖只以56：52領先，但第三節灌進41分，第四節又轟下40分，終場就以31分差距迎接主場第22勝；且熱火今天團隊僅出現3失誤，打破球隊2009年1月24日出戰魔術隊的4失誤紀錄。

137分也是熱火本季新高，羅賓森（Duncan Robinson）貢獻19分，入選明星賽的阿德巴約（Bam Adebayo）18分、11助攻外帶8籃板，瓊斯也贊助（Derrick Jones Jr.）15分。

76人本季擁有22勝2敗的聯盟最佳主場戰績，但最近12場客場卻吞下10敗；前一場11投僅1中的明星中鋒安比德（Joel Embiid）雖恢復手感、14投9中攻下全隊最高29分外帶12籃板，但下半場擋不住熱火，苦吞本季第9度的兩位數客場敗仗。

76人教頭布朗（Brett Brown）表示，球隊的防守完全沒表現出該有水準，是大敗主因。

76人熱火巴特勒

延伸閱讀

NBA／力挺巴特勒 巴克利：值得入選明星賽先...

改穿22號球衣原因？ 巴特勒：受吉布森鼓舞

巴特勒追平罰球失手 尼克逆轉熱火止5連敗

NBA／場上爭議延燒 巴特勒、華倫收到罰款

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

球員數據亮眼、球隊戰績難看 太陽該打掉重練

2020-02-04 07:00

NBA／交易大限倒數 羅素、卡佩拉討論度高

2020-02-04 09:57

NBA／明星賽選2號 詹姆斯曝原因

2020-02-04 09:21

NBA／明星賽遺珠 唐斯：名單並非最好24人

2020-02-04 11:20

NBA／挑戰歷史第一人 傳拉文出征三分球大賽

2020-02-04 11:20

NBA／少唐西奇照贏 獨行俠18記三分彈射下溜馬

2020-02-04 10:49

NBA／灌籃大賽新參賽者出爐 康納頓成罕見白人

2020-02-04 10:39

NBA／若不是屬意隊伍 伊古達拉準備整季休戰

2020-02-04 12:40

NBA／泰托姆連6場破20分 綠衫軍勇奪4連勝

2020-02-04 12:20

NBA／14次助攻新高 佛爾茲：努力打出最佳表現

2020-02-04 12:08

NBA／裴頓生涯第17次大三元 尼克延長賽勝騎士

2020-02-04 11:57

NBA／一月份最佳總教練 暴龍諾斯、灰熊簡金斯獲選

2020-02-04 11:40

NBA／上週東西區最佳球員 里拉德、布朗攜手獲選

2020-02-04 11:30

NBA／哈登終一掃低迷 丹東尼：其他人可喘口氣

2020-02-04 00:55

NBA／佐蒙德生涯400次「雙十」達陣 活塞教頭屏息觀戰

2020-02-03 17:02

NBA／甩賣伊古達拉進入倒數 傳灰熊交易備案是獨行俠

2020-02-03 13:00

NBA／火箭再擺超級小球陣容 簡崔嘆該善用威廉森優勢

2020-02-03 12:38

NBA／傳火箭積極兜售卡佩拉 欲3方交易促成鋒線補強

2020-02-03 10:09

NBA／希臘怪物30分領軍 公鹿射下太陽

2020-02-03 10:05

NBA／羅斯傷退無緣個人紀錄 活塞眾將奮起延長碎金塊

2020-02-03 09:49

NBA／菜鳥飆31分宰公牛 暴龍11連勝平隊史

2020-02-03 09:34

NBA／哈登復活轟40分 火箭斷鵜鶘連勝

2020-02-03 08:50

NBA／厄文右膝扭傷 至少休一周

2020-02-03 08:06

從哈登、衛少角色互換 看火箭問題與保羅的好

2020-01-31 07:00

沒有局外人 西南組半季分析報告

2020-01-29 07:00

雙雄獨走 太平洋組半季分析報告

2020-01-29 07:00

不容小觑 西北組半季分析報告

2020-01-28 15:00

重建黑馬逆境而生 保羅影響力打造雷霆新面貌

2020-01-24 07:00

好友諾亞無聲引退 帕森斯殊途同歸空留憾

2020-01-23 07:00

公鹿一騎絕塵 東區中央組半季總體檢

2020-01-23 07:00

狀元郎威廉森即將亮相 小心成為第二個葛里芬

2020-01-22 07:00

火箭MVP雙星實驗挫敗 是紙老虎還是真有料？

2020-01-22 07:00

帶隊能力與時俱進 35歲詹姆斯老罔老還會哺土豆

2020-01-21 07:00

告別不可一世的風光 魔獸在湖人得到救贖

2020-01-17 07:00

哈登、衛少各打各的 火箭團隊問題愈來愈多

2020-01-17 07:00

字母哥拚MVP連莊 誰是最大挑戰者？

2020-01-16 07:00

勇士本季是場災難 格林變成一個災星

2020-01-14 07:00

乾坤小挪移後煥然一新 爵士小修小補成大業

2020-01-10 07:00

地板型控衛的落日餘暉 老將保羅還有冠軍夢？

2020-01-10 07:00
看更多

熱門文章

生前最後專訪 布萊恩說服作家改要讀者擁抱詹皇

2020-02-03 14:28

NBA／灌籃大賽新參賽者出爐 康納頓成罕見白人

2020-02-04 10:39

追憶布萊恩與女兒 世界第一高樓整棟投影紀念

2020-02-03 14:56

超級盃／馬霍姆斯表現如電影 隊友：像詹姆斯打季後賽

2020-02-03 15:10

NBA／交易大限倒數 羅素、卡佩拉討論度高

2020-02-04 09:57

春季聯賽／增菘瑋有望重回投手丘 最快3月亮相

2020-02-03 20:31

NBA／明星賽選2號 詹姆斯曝原因

2020-02-04 09:21

球員數據亮眼、球隊戰績難看 太陽該打掉重練

2020-02-04 07:00

超級盃／洋基教頭神預測 紐郵：可到運動博彩業

2020-02-03 15:41

日職／同臨新洋砲威脅 陽岱鋼、王柏融都有轉機

2020-02-04 07:00

MLB／官網預測開季名單 陳偉殷、張育成在其中

2020-02-04 08:47

NBA／佐蒙德生涯400次「雙十」達陣 活塞教頭屏息觀戰

2020-02-03 17:02

NBA／挑戰歷史第一人 傳拉文出征三分球大賽

2020-02-04 11:20

6搶1／到底打不打 等世界棒壘總決定

2020-02-04 00:59

澳網／3度挑戰金盃都失利 汀恩喊空虛

2020-02-03 14:19

中職／新球季開打倒數40天 因應武漢肺炎待觀察

2020-02-03 16:33

超級盃／最後7分鐘反攻 酋長逆轉奪冠

2020-02-04 00:53

NBA／少唐西奇照贏 獨行俠18記三分彈射下溜馬

2020-02-04 10:49

NBA／若不是屬意隊伍 伊古達拉準備整季休戰

2020-02-04 12:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top