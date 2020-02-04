NBA／碰前東家殺紅眼 巴特勒38分賞76人3連敗

面對上季東家76人隊，熱火隊球星巴特勒轟出本季新高38分。 美聯社 分享 facebook

面對上季東家76人隊，熱火隊球星巴特勒（Jimmy Butler）今天轟出本季新高38分，率隊下半場擊潰76人，以137：106留下主場勝利，76人則是吞下3連敗。

巴特勒20投14中，加上8投8中的罰球，攻下38分是全場最高，同場贊助24分的隊友德拉基奇（Goran Dragic）說：「我們希望巴特勒表現積極，他可是我們的領導者。」

在巴特勒領軍下，熱火半場雖只以56：52領先，但第三節灌進41分，第四節又轟下40分，終場就以31分差距迎接主場第22勝；且熱火今天團隊僅出現3失誤，打破球隊2009年1月24日出戰魔術隊的4失誤紀錄。

137分也是熱火本季新高，羅賓森（Duncan Robinson）貢獻19分，入選明星賽的阿德巴約（Bam Adebayo）18分、11助攻外帶8籃板，瓊斯也贊助（Derrick Jones Jr.）15分。

76人本季擁有22勝2敗的聯盟最佳主場戰績，但最近12場客場卻吞下10敗；前一場11投僅1中的明星中鋒安比德（Joel Embiid）雖恢復手感、14投9中攻下全隊最高29分外帶12籃板，但下半場擋不住熱火，苦吞本季第9度的兩位數客場敗仗。

76人教頭布朗（Brett Brown）表示，球隊的防守完全沒表現出該有水準，是大敗主因。