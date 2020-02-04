NBA／少唐西奇照贏 獨行俠18記三分彈射下溜馬

波爾辛吉斯帶起三分雨攻勢，外線13投6中、飆進本季新高38分。 美聯社 分享 facebook

獨行俠隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）因踝傷缺陣，有波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）帶起三分雨攻勢，外線13投6中、飆進本季新高38分領軍下，獨行俠擋下溜馬隊的追分攻勢，最終以112：103收下2連勝。

波爾辛吉斯除攻進38分，還抓下12籃板，獨行俠打完半場以53：55落後，波爾辛吉斯領軍在第三節以29：22攻勢反超，第四節沒再讓出領先。

總計獨行俠團隊三分球45投18中，波爾辛吉斯貢獻6球，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）也投進4記三分球在內的25分，第四節2分15秒芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）投進全隊第18記三分彈，更將領先差距從5分擴大到8分，奠定勝基。

溜馬首度入選明星賽的沙波尼斯（Domantas Sabonis）繳出26分、12籃板、9助攻的「準大三元」成績，但球隊在第四節追到3分差後沒能再突破，吞下主場2連敗。

唐西奇是在上周扭傷右腳踝，教頭卡萊爾（Rick Carlisle）表示，他至少要休息6場；唐西奇本季在同樣位置曾扭傷，最快於台灣時間11日在主場碰爵士隊才會歸隊。