NBA／交易大限倒數 羅素、卡佩拉討論度高

美國時間2月6日就是本季NBA交易截止日期，目前倒數計時中，包括勇士隊後衛羅素（D'Angelo Russell）和火箭隊中鋒卡佩拉（Clint Capela）都成熱門交易人選。

《紐約時報》記者史坦（Marc Stein）報導，勇士持開放態度，單看各隊想用什麼籌碼交換23歲的羅素，而灰狼隊是對羅素最有興趣的隊伍，但若灰狼沒送出選秀權，這筆交易很可能告吹。

羅素在去年7月和勇士簽下4年1億1700萬美元的大約，本季可繳出23.8分、6.3助攻，根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）得到的聯盟消息，勇士唯一考慮的方案就是灰狼要給出選秀權，但重建中的灰狼不願意為羅素犧牲太多。

卡佩拉也是交易市場的熱門人選，根據《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）消息，火箭想找一名側翼球員和中鋒來交換卡佩拉，同時也想取得一個首輪選秀權，三方交易也是火箭考慮的方向。

25歲的卡佩拉場均有13.9分和13.8籃板，除老鷹隊有興趣，今天傳出的最新消息是塞爾蒂克隊也和火箭接觸，「綠衫軍」也可能成為卡佩拉的新東家。