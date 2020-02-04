NBA／明星賽選2號 詹姆斯曝原因

為悼念上周驟逝的湖人隊傳奇球星「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）和一同離世的二女兒吉安娜（Gianna Bryant）等共9名罹難者，今年NBA明星賽也改變賽制，擔任隊長「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）也選好背號，他將穿著代表吉安娜的2號球衣，率隊對抗「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的隊伍。

詹姆斯和安戴托昆波的隊伍將分別穿上小布代表的24號球衣及吉安娜的2號球衣，詹姆斯透露聯盟上周曾聯繫他，問他的隊伍要選擇哪個背號，「我選擇了2號。」

為何選擇2號而非奧運隊友布萊恩的號碼？「祖莉（Zhuri）。」詹姆斯說，5歲的寶貝女兒就是他選擇2號的原因。

小布粹逝後，詹姆斯將自己的Instagram頭像換成2009年小布奪冠後抱著吉安娜的合照，在此之前的頭像就是祖莉開心大笑的照片。

詹姆斯說，他和布萊恩都很重視家庭，小布過世後湖人第一場比賽他也提到，這3年是他看到小布最開心的樣子，「他可以和女兒們、家人在一起，這3年看到他的樣子，就像看到標籤所謂的『女兒奴（GirlDad）』，我也是女兒的父親，我的兄弟戴維斯（Anthony Davis）也是。」

緬懷布萊恩的同時，湖人也開始回到正軌，史坦波中心球場外的球迷悼念物美國時間周一清晨開始整理，湖人練習場外的小悼念區也在美國時間周日晚上移除，不過練習場上貼上小布名字縮寫「KB」，8號和24號也隨處可見，就連他過世後湖人首勝，也處處充滿「小飛俠」影子。

「我們在前24分鐘拿下81分（布萊恩單場最高得分），太詭異了，然後兩支球隊何拿242分，就像是2然後24，很多奇異的事情上演。」詹姆斯提到這場以129：113擊敗國王隊的比賽說道。