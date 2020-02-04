球員數據亮眼、球隊戰績難看 太陽該打掉重練

鳳凰城太陽是今年NBA最令人費解，充滿「迷團」球隊。從開季7勝4負勝率6成36氣象一新，到季中20勝29敗勝率4成08，西區排名第11，非常平庸，鳳凰城太陽擁有新教練、新組合、新氣象，但打完五分之三賽季，太陽戰績和比賽內容卻不如預期。

太陽球迷肯定很失望，第一得分手後衛布克場均27.2分、6.4助攻，投籃命中率5成1，三分球命中3成65，他的個人表現和成熟度、傳切投都很可挑剔。第二得分手前鋒烏布瑞場均18.5分、6.7籃板，4成5投籃命中率和3成4三分球命中率，並不傑出，但也是水準以上發揮。

太陽後衛布克(中)在昨天對公鹿之戰狂取32分，但球隊最後還是以21分之差慘敗。 美聯社 分享 facebook

內線第一長人中鋒艾頓傷癒復19戰，場均17.9分、11.7籃板，投籃命中率5成2，效率值和表現絕對是聯盟前10禁區長人。控球魯比歐12.7分、8.8助攻，這就是他生涯水準以上發揮，也是合格先發控球和組織者。有水準控球、場均27分得分手，還有聯盟前10長人，水準以上得分小前鋒，他們都非常年輕、擁有出色運動能力和天賦。

太陽陣中角色球員和替補也很齊全，替補長人拜恩斯和卡明斯基，場均得分都在11分以上，鋒衛替補布里吉斯、C強森年輕可塑性高，運動能力、身高都很出色，兩個都是樂透區新人，教練威廉斯也擁有聯盟水準執能力和經驗，不是菜鳥教練。但太陽組合起來就是打不出特色，沒有強韌防守和鐵血球風，也沒有狂轟跑轟得分爆發力和表現。

太陽主力中鋒艾頓(左)帳面成績相當好看，但同樣也無法拉抬球隊戰績。 美聯社 分享 facebook

從數據看，太陽防守效率、對手三分球命中率，以及太陽的三分外線表現、進攻效率都在聯盟倒數10名，進攻不穩定，防守排在後段班，但球員天賦、攻防武器、運動能力、人手都不缺，這樣的一支球隊只能說「無解」。無解的球隊，唯一的解套方式就是「交易」。

34歲替補中鋒拜恩斯賣相好還有市場，他是爭冠球隊需要的內線。艾頓是潛力長人，未來還有很大上升空間，但如果太陽真要蛻變，只要能換回合適籌碼，連艾頓都可以交易。

24歲布克是太陽核心球星，本季場均27分生涯最佳，2018年與太陽簽下五年1.58億美元頂薪合約，平均年薪3000萬美元，布克表現超水準，進攻能力出色。但帶隊能力，凝聚團隊，幫助隊友取得成功的領袖魅力還沒有養出來。

太陽主力控衛魯比歐(左)都已經29歲了，歐陸控球金童早已換成唐西奇，他的助攻能力雖然還是夠水準，但卻無法幫助太陽凝聚更好的團隊戰力。 美聯社 分享 facebook

基本上這支太陽如果想要扭轉情勢，完成蛻變升級，全隊沒有「非賣品」，只要有合適交易對象和對家，都值得太陽冒險。

太陽就是一支防守不好，但也沒有瘋狂進攻+跑轟+三分球能力的球隊。從天賦、球員出身、個人能力、陣容深度去一一拆解，太陽沒有理由打出這樣的戰績和戰力。

場均27分布克沒有帶隊能力，場均18分、11籃板中鋒艾頓攻防兩端就下少了禁區統治力，控球魯比歐早已失去神奇魔力，小前鋒烏布瑞有一場沒兩場的起伏，個人數據很迷人，但幾乎沒有給球隊帶來足夠幫助和影響。當四名核心球員都沒辦法帶動團隊和隊友，讓每塊拼圖發揮作用，這個體系和團隊就必須拆解、交易、重組。

太陽前鋒烏布瑞(中)動作華麗、數據漂亮，但並不是太陽隊最需的球員。 美聯社 分享 facebook

第一年執教太陽的威廉斯必須要把太陽帶進西區季後賽，如果太陽還是一直要死不活，要上不下，打不出競爭力和年輕球隊氣勢，威廉斯接下來執教練生涯也很難預期。太陽必須要大膽、冒險投入球員交易市場，狠狠賭兩把。

太陽目前戰力和戰績確實讓人看不懂，在西區這樣下去就是死路一條，沒有「非賣品」的太陽會不會在2月7日球員交易截止日前出手，推動足以顛覆聯盟生態的交易風暴，大破大立，蠻值得期待。