NBA／佐蒙德生涯400次「雙十」達陣 活塞教頭屏息觀戰

佐蒙德。 法新社 分享 facebook 活塞隊3日在佐蒙德（Andre Drummond）21分、17籃板、替補後衛布朗（Bruce Brown）差兩助攻大三元表現下，128：123延長賽擊敗金塊隊，中止五連敗，比賽張力讓活塞教頭凱西（Dwane Casey）看得提心吊膽。

活塞此役首節就落後達雙位數，但年輕替補陣容此役大放異彩，二年級生布朗攻下19分、10籃板與8助攻，菜鳥唐布亞（ Sekou Doumbouya）也在上半場挹注17分，幫助球隊即時止血。

延長賽佐蒙德灌籃得手，布朗旋即再補上外線冷箭，率隊取得4分領先。金塊倒數29.4秒藉著約柯奇（Nikola Jokic）飆進三分球，追到3分差，但終場前16.5秒中鋒梅克（Thon Maker）接獲史奈爾（Tony Snell）妙傳空中接力爆扣籃框，幫助活塞穩穩收勝。

「我們開賽打得平板如鬆餅，但第二隊上場帶起攻勢。」凱西稱讚替補表現，以及梅克的最後一擊，「當最後一球落到梅克手上，我那一刻也屏住呼吸。」

倒數2分43秒犯滿離場的佐蒙德，以26歲又176天之齡，成為史上第二年輕完成生涯第400次「雙十」球員，僅次於以25歲91天達陣的霍華德（Dwight Howard）。