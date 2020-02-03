NBA／希臘怪物30分領軍 公鹿射下太陽

公鹿隊「字母哥」安戴托昆波攻下30分。 法新社 分享 facebook 面對傷兵滿營的太陽隊，公鹿隊球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）照樣大殺四方，以30分、19籃板的「雙10」表現率隊以129：108迎接勝利，42勝7敗戰績照樣傲視各隊。

公鹿前一戰遭金塊隊阻斷9連勝，今天馬上再迎接勝場，教頭布丹霍澤（Mike Budenholzer）滿意說：「這是很好的回應，不是我們的最佳表現，但是很好的回應。」

公鹿今天三分線團隊飆進15記三分球，包括第三節末連中3元、將領先擴大到20分差；貢獻1球外線的安戴托昆波本季已是第26場得分30分起跳，一同入選明星賽的隊友米道頓（Khris Middleton）贊助25分、8籃板，洛培茲（Brook Lopez）挹注17分，後衛迪文森佐（Donte DiVincenzo）也攻下2記三分球在內的15分。

洛培茲還送出生涯新高9阻攻，他將好表現歸功隊友，「這是團隊努力的成果，太陽剛開賽得到很多簡單出手的機會，我們防守有些鬆懈，但後來就上緊發條，最後也展現成果。」

太陽傷兵不少，後衛魯比歐（Ricky Rubio）、傑若米（Ty Jerome）和前鋒薩里奇（Dario Saric）都無法出賽，卡明斯基（Frank Kaminsky）和拜恩斯（Aron Baynes）也作壁上觀，布克（Devin Booker）雖轟下全場最高32分仍沒率隊止敗。

太陽教頭威廉斯（Monty Williams）提到，在公鹿第三節末的三分雨攻勢前，球隊仍有競爭力，「我以球員完成比賽的表現為榮。」