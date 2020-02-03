NBA／菜鳥飆31分宰公牛 暴龍11連勝平隊史

沒能進入NBA明星賽周的新秀對抗賽名單，暴龍隊菜鳥戴維斯（Terence Davis） 將全部注意力放在賽場，今天他轟出生涯新高31分，助隊以129：102輕取公牛隊，收下平隊史紀錄的11連勝。

戴維斯今天創下許多個人「第一次」，15投12中是個人新高，包括7投6中的三分球，本季已有兩度攻下23分的他笑說：「球就是一直進框，所以我就持續出手。」他也成暴龍隊史第6位菜鳥年有30分以上表現的球員，且是板凳出發第一人，暴龍教頭諾斯（Nick Nurse）肯定說，戴維斯今天表現是平時努力訓練的回報。

成新秀對抗賽「遺珠」，戴維斯承認說，沒能入選是很大遺憾，但自己也有其他目標，「我不會說不想打那場比賽，因為那真的是很特別的賽事，但我寧願打季後賽。」拉出11連勝的暴龍目前戰績36勝14敗，在東區高居第2、僅落後龍頭公鹿隊。

暴龍曾在2016年1月寫下11連勝，2018年2月26日到3月16日也創下同樣紀錄，今天在席亞康（Pascal Siakam）17分、伊巴卡（Ibaka had）15分、布徹（Chris Boucher）15分和羅瑞（Kyle Lowry）14分聯手下再創佳績，6日出戰溜馬隊有機會寫下隊史新猷。

羅瑞也讚戴維斯把握住機會，「鮑威爾（Norman Powell）不能上場，就是戴維斯得到機會的時候，他必須利用這一點。」鮑威爾因手指骨折成傷兵，暴龍中鋒小加索（March Gasol）今天也因左腿痠痛連3場缺陣。

公牛上半場打完還以63：60領先，但下半場僅拿39分，反觀暴龍第三節前5分鐘就拉出17：4攻勢、後兩節灌進69分，讓公牛苦吞對戰12連敗。