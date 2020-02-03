親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
KOBE墜機驟逝
NBA
澳網
少年強投陳柏毓
MLB
籃球
HBL
棒球
路跑
綜合

獨／滯武漢台胞首批200多人 確定今日陸航包機回台

政府耗資2億自建口罩生產線 他批：根本是病毒燒壞了腦

運動筆記大破PB 24分鐘的2020渣打臺北公益馬拉松2020渣打臺北公益馬拉松賽後心得
健行筆記【苗栗。泰安】幽幽古徑 悠悠時光。二本松步道x丸田砲台追火車！收甘蔗囉 虎尾糖廠季節限定
NBA賽事懶人包 (2月2日)今日最佳球員- Damian Lillard (2月2日)

NBA／菜鳥飆31分宰公牛 暴龍11連勝平隊史

2020-02-03 09:34聯合報 記者曾思儒／即時報導

沒能進入NBA明星賽周的新秀對抗賽名單，暴龍隊菜鳥戴維斯（Terence Davis） 將全部注意力放在賽場，今天他轟出生涯新高31分，助隊以129：102輕取公牛隊，收下平隊史紀錄的11連勝。

戴維斯今天創下許多個人「第一次」，15投12中是個人新高，包括7投6中的三分球，本季已有兩度攻下23分的他笑說：「球就是一直進框，所以我就持續出手。」他也成暴龍隊史第6位菜鳥年有30分以上表現的球員，且是板凳出發第一人，暴龍教頭諾斯（Nick Nurse）肯定說，戴維斯今天表現是平時努力訓練的回報。

成新秀對抗賽「遺珠」，戴維斯承認說，沒能入選是很大遺憾，但自己也有其他目標，「我不會說不想打那場比賽，因為那真的是很特別的賽事，但我寧願打季後賽。」拉出11連勝的暴龍目前戰績36勝14敗，在東區高居第2、僅落後龍頭公鹿隊。

暴龍曾在2016年1月寫下11連勝，2018年2月26日到3月16日也創下同樣紀錄，今天在席亞康（Pascal Siakam）17分、伊巴卡（Ibaka had）15分、布徹（Chris Boucher）15分和羅瑞（Kyle Lowry）14分聯手下再創佳績，6日出戰溜馬隊有機會寫下隊史新猷。

羅瑞也讚戴維斯把握住機會，「鮑威爾（Norman Powell）不能上場，就是戴維斯得到機會的時候，他必須利用這一點。」鮑威爾因手指骨折成傷兵，暴龍中鋒小加索（March Gasol）今天也因左腿痠痛連3場缺陣。

公牛上半場打完還以63：60領先，但下半場僅拿39分，反觀暴龍第三節前5分鐘就拉出17：4攻勢、後兩節灌進69分，讓公牛苦吞對戰12連敗。

暴龍戴維斯公牛

延伸閱讀

鮑威爾左手掌骨折 將無限期休兵

2012年奧運忘穿球衣 戴維斯憶布萊恩笑中帶...

戴維斯28分領軍 湖人輕取尼克避免連敗

NBA／鮑威爾跟腱斷裂賽季報銷 傳獨行俠聯繫...

相關新聞

NBA／哈登復活轟40分 火箭斷鵜鶘連勝

2020-02-03 08:50

NBA／厄文右膝扭傷 至少休一周

2020-02-03 08:06

NBA／里拉德狂砍51分 甜瓜也喊讚

2020-02-03 01:14

NBA／雷納德連9場破30分 創生涯最佳紀錄

2020-02-02 17:45

NBA／單節10記三分寫隊史新猷 格林：誰需要浪花兄弟

2020-02-02 17:42

NBA／今日戰績表 衛冕軍暴龍宰公牛拉出11連勝

2020-02-03 08:32

NBA／Kobe離世後首勝 詹皇：我們準備好了

2020-02-02 15:55

NBA／傷華倫、輸尼克 溜馬陪夫人又折兵

2020-02-02 15:30

NBA／兩主力缺陣獨行俠仍大勝 楊恩右腳踝扭傷

2020-02-02 14:33

NBA／里拉德狂砍51分 拓荒者退爵士收下4連勝

2020-02-02 14:28

NBA／詹姆斯飆大三元 湖人痛宰國王止連敗

2020-02-02 14:21

NBA／厄文提前傷退 籃網主帥：初步判定右膝扭傷

2020-02-02 13:40

NBA／今日戰績表 湖人詹皇大三元痛擊國王中止二連敗

2020-02-02 13:28

NBA／第三節上演大逆轉 馬刺主場擊潰黃蜂

2020-02-02 13:16

NBA／76人客場持續低迷 塞爾蒂克近7戰奪6勝

2020-02-02 12:52

NBA／深陷交易傳言 羅斯：這並不取決於我

2020-02-02 12:26

NBA／厄文第四節傷退 比爾拉尾盤逆轉勝籃網

2020-02-02 12:17

NBA／暴龍戰績出色 諾斯生涯首度執教明星賽

2020-02-02 11:52

NBA／連14場破20分 羅斯坦然面對交易傳言

2020-02-02 11:41

NBA／巴特勒24分領軍 熱火賞魔術5連敗

2020-02-02 11:29

NBA／溜馬團隊進攻大當機 主場不敵尼克

2020-02-02 11:18

NBA／新球季季薪資上限、豪華稅門檻 恐低於預期

2020-02-02 10:28

NBA／暴龍再傳噩耗 鮑威爾左手掌骨折將無限期休兵

2020-02-02 10:18

NBA／雷納德三節攻31分 灰狼本季二度11連敗

2020-02-02 09:43

NBA／4周後再進行複檢 勇士盼柯瑞能在3月復出

2020-02-02 08:57

NBA／校史首位 聖地牙哥州大將退役雷納德球衣

2020-02-02 08:10

從哈登、衛少角色互換 看火箭問題與保羅的好

2020-01-31 07:00

沒有局外人 西南組半季分析報告

2020-01-29 07:00

雙雄獨走 太平洋組半季分析報告

2020-01-29 07:00

不容小觑 西北組半季分析報告

2020-01-28 15:00

重建黑馬逆境而生 保羅影響力打造雷霆新面貌

2020-01-24 07:00

好友諾亞無聲引退 帕森斯殊途同歸空留憾

2020-01-23 07:00

公鹿一騎絕塵 東區中央組半季總體檢

2020-01-23 07:00

狀元郎威廉森即將亮相 小心成為第二個葛里芬

2020-01-22 07:00

火箭MVP雙星實驗挫敗 是紙老虎還是真有料？

2020-01-22 07:00

帶隊能力與時俱進 35歲詹姆斯老罔老還會哺土豆

2020-01-21 07:00

告別不可一世的風光 魔獸在湖人得到救贖

2020-01-17 07:00

哈登、衛少各打各的 火箭團隊問題愈來愈多

2020-01-17 07:00

字母哥拚MVP連莊 誰是最大挑戰者？

2020-01-16 07:00
看更多

熱門文章

防堵武漢肺炎！高中以下延至25日開學 家長可請防疫照顧假

2020-02-02 16:44

獨／滯武漢台胞確定近日包機回台 班機將直飛台灣

2020-02-02 10:01

武漢肺炎救命藥出現了？美治療染病男 一天就見效

2020-02-02 12:40

開學異動整理包／武漢肺炎延燒 多所大學、高中以下學校延後開學

2020-02-02 16:57

氣質非凡、仙氣爆表！越南第一美女驚人身世曝光網友嚇傻

2020-02-02 20:53

爆武漢台人隔離地點恐遭罰 柯文哲驚：要被抓去關了？

2020-02-02 19:21

中小學延後開學兩周 「開學之亂」QA看這裡

2020-02-02 17:59

防疫照顧假 人資主管教你怎麼「請假」

2020-02-02 21:43

口罩大缺貨 國防部受命派兵支援口罩生產

2020-02-02 09:58

超商口罩哪裡還有？神網友做了這個網頁供查詢回報

2020-02-02 15:35

全球疫情整理包／武漢肺炎美國再增1例確診 境外菲律賓1例身亡！

2020-02-03 08:20

「法樂琪」法式料理創辦人Jimmy張振民逝世 享壽69歲

2020-02-02 17:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top