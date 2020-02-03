NBA／哈登復活轟40分 火箭斷鵜鶘連勝

火箭隊威斯特布魯克(持球)上籃進攻，哈登(13號)協助。 美聯社 分享 facebook 火箭隊今天在球星「大鬍子」哈登（James Harden）40分領軍下，以117：109中斷鵜鶘隊的連勝之旅，也讓火箭教頭丹東尼（Mike DAntoni）笑說可以好好回家睡一覺。

哈登上周幾戰命中率不佳，對灰狼隊13投僅3中、碰拓荒者隊18投只中5，不過上一戰碰獨行俠隊就轟下35分，今天光是上半場就再拿26分，儘管下半場手感降溫，全場24投12中，包括15投7中的三分球，仍率隊留下勝利。

「哈登就是哈登，所以我們可以讓其他人休息了，因為他看起來已經回來了。」丹東尼還笑說，有哈登坐鎮，他可以回家好好睡一覺，「在這之前我睡得有點少。」

哈登則是肯定球隊第四節的防守表現，「我們整場比賽都表現很好，第四節是封鎖對方的時刻，我們也做到了，留下勝利。」

鵜鶘三節打完還以93：92領先火箭，但第四節僅拿16分，無緣4連勝。

哈登今天還有10籃板和9助攻，繳出「準大三元」成績單，後場搭檔衛斯克布魯克（Russell Westbrook）和麥克藍莫（Ben McLemore）各22分，中鋒卡佩拉（Clint Capela）右腳跟傷勢連兩場缺席，丹東尼表示會等完全不疼痛再回到戰場。

英格倫（Brandon Ingram）貢獻鵜鶘最佳的28分、12籃板，選秀狀元威廉森（Zion Williamson）也有21分、10籃板，但教頭簡崔（Alvin Gentry）對於威廉森第四節球權太少不是很開心，他說：「威廉森不該4分鐘都沒碰到球，我要確保之後絕不會再發生這樣的事。」

NBA第一個球季，威廉森前6戰已有4場得分超過20分，成2012到13球季里拉德（Damian Lillard）後有如此表現的菜鳥第一人，今天第四節雖很少碰到球，他反應倒是比教頭冷靜許多，「我相信我的隊友，他們覺得做出正確出手，我不會責備他們做的一切事。」