NBA／單節10記三分寫隊史新猷 格林：誰需要浪花兄弟

格林。 法新社 分享 facebook 聯盟爐主金洲勇士隊今天131：112擊敗騎士隊，中止近期五連敗，且第三節還飆進10記三分球寫隊史新猷，格林（Draymond Green）得知後顯得不可置信，打趣說誰還需要浪花兄弟。

勇士今天對騎士第三節轟下44：19攻勢，其中三分球14投10中，寫下隊史新紀錄。此役勇士全場飆進18記三分球，命中率更高達五成一，成為奪勝關鍵。

對於沒有浪花兄弟仍寫新猷，格林直呼瘋狂，笑說：「誰還需要浪花兄弟。這感覺就像是打臉他們。有許多數據根本不合理，這就是其中之一，我可要用此好好挖苦他們。」

過去造訪克里夫蘭飽受噓聲伺候，今天也不例外，格林見怪不怪，「回到這裡他們照噓不誤，但我喜歡這樣。這感覺就像讓你回到關鍵大賽，讓你覺得那些噓聲都值得，很令人興奮。」

格林以平生涯最佳的16次助攻還以顏色，教頭柯爾（Steve Kerr）像是早料到有這種結果，「他們賽前噓他，我就看到格林微笑以對。他樂於當個反派，很多時候這反而是他的動力。」

相較於格林的表現，柯爾倒是對賽後仍有為數不少的記者聚集在媒體室前感到驚訝，笑說：「還在這？詹姆斯、杜蘭特都不會經過這裡，怎麼大家都還在這？」展現他的幽默一面。