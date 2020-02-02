NBA／Kobe離世後首勝 詹皇：我們準備好了

Kobe離世後首勝，詹皇：我們準備好了。美聯社 分享 facebook 昨天沒能拿下傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）驟逝後的首勝，湖人隊今天在「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）「大三元」領軍下以129：113擊敗國王隊，詹姆斯說：「我們都準備好了。」

昨天比賽是布萊恩離世後湖人第一度在史坦波中心出賽，今天第2戰，仍有許多球迷穿著小布球衣，比賽期間不時高呼布萊恩名字；今天第一節暫停時球場大螢幕播放了小布和一同離世的二女兒吉安娜影片，球場外的其中一個主要通道也有一整面牆，讓球迷可以留言傳達對小布和吉安娜的悼念心情。

今天繳出15分、11助攻和11籃板的詹姆斯提到，明白球迷會繼續思念「小飛俠」，「我們也希望每晚都如此，因為這是他留下的遺產，我們會以球隊的身分準備好，以球團的身分也是，出賽是我們的義務，我們要有獲勝的意志，因為這會是他所希望的。」他接續再說：「我們想合力好好完成一場比賽，今晚我們也做到了。」

湖人教頭佛蓋爾（Frank Vogel）也提到，憾事發生後，一切就不會和過去相同，「但我們得到事情發生後的第一勝了，整個過程還會有很多路要走，而這一勝絕對是很重要的起步。」

湖人第一節就轟下44分、上半場飆進14記三分球，半場就取得81：64的大幅領先，81分也是紫金軍團本季前兩節欣高。

佛蓋爾認為球隊今天的表現顯示整體已經漸漸回到正軌，曾任湖人主帥的國王現在總教練華頓（Luke Walton）也讚，湖人面對的狀況十分艱難，但全體仍上緊發條，「給他們肯定，他們火力全開。」