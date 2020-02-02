NBA／厄文提前傷退 籃網主帥：初步判定右膝扭傷

厄文比賽時受傷。 美聯社 分享 facebook 昨天才繳出54分、向布萊恩（Kobe Bryant）致敬的籃網隊球星厄文（Kyrie Irving），今天卻在今天比賽第四節還剩5分多鐘時不慎傷退，賽後主帥亞特金森（Kenny Atkinson）談到厄文的傷情，表示初步判斷為右膝扭傷，後續有任何消息會再對外宣布。

厄文今天率隊作客華盛頓，沒想到卻在第四節還剩5分30秒時和比爾（Bradley Beal）發生碰撞，導致右膝受傷退場，球隊也在少了一名得分大將後，遭到巫師隊逆轉，也讓巫師收下二連勝。

「看起來像是扭傷，右膝扭傷，這是我現在唯一知道的訊息。」賽後主帥亞特金森受訪談到厄文的傷勢情況說，「我們陣中有17名球員，其中有很多人受傷倒下，但這就是我們的工作，不得不繼續前進，也是我們必須接受的，但球隊中有足夠天賦的球員，他們必須站出來應付突發狀況。」

本季厄文已缺陣28場，寫下生涯新高，其中26場因為肩傷高掛免戰牌，一場是因腿後肌拉傷，最近一場則是因布萊恩過世。而厄文退場後已接受X光檢查，沒有發現骨折情況，詳細傷情還要等到核磁共振檢查後才可確定。