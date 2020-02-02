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NBA／深陷交易傳言 羅斯：這並不取決於我

2020-02-02 12:26聯合報 記者毛琬婷／即時報導

羅斯。 美聯社
羅斯。 美聯社
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本季來到活塞隊再度綻放的「飆風玫瑰羅斯（Derrick Rose Stats），近期陷入交易傳聞中，日前有消息傳出，活塞對於商討交易羅斯抱持開放態度，對此他本人表示，一切都取決於管理階層，不過他曾告訴球團，自己想要留在底特律。

羅斯在今年夏天和活塞簽下兩年1500萬美元的合約，而他本季來到底特律，主帥凱西（Dwane Casey）原本被希望控制他的上場時間，並刻意維持其替補角色定位，不過近期因為傑克森（Reggie Jackson）受傷的關係，他也頂上先發位置。

本季羅斯出賽43場，其中9場比賽是先發，場均上場26.7分鐘，繳出18.9分、2.6籃板、5.9助攻，就合約長度、年薪價碼和綜合表現來評斷，無疑引起多支球隊的的濃厚興趣。

近日就有消息傳出，活塞對於交易羅斯保持開放態度，希望能透過他換取一個首輪樂透選秀籤，對此羅斯表示，「這取決於管理層，泰倫（Arn Tellem，活塞球團副主席）向我保證了，如果發生些什麼的話，他會傳訊息或是打電話給我的。」

羅斯繼續說：「但我告訴了他（泰倫），我想要留在這裡，不過這一切並不取決於我，你知道這是怎麼回事的。」

羅斯活塞飆風玫瑰

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