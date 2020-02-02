親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
KOBE墜機驟逝
NBA
澳網
專訪少年強投陳柏毓
MLB
籃球
HBL
棒球
路跑
綜合

湖北外最嚴重疫情！240例確診 溫州半封城、居民限制外出

獨／武漢肺炎疫情延燒 觀光業開工迎無薪假

運動筆記高鐵到得了的地方，兩腳也到得了2020渣打馬 -兩年的堅持
健行筆記【苗栗。泰安】幽幽古徑 悠悠時光。二本松步道x丸田砲台追火車！收甘蔗囉 虎尾糖廠季節限定
NBA焦點球員- Kawhi Leonard (2月2日)賽事精華- 拓荒者 vs. 湖人 (2月1日)

NBA／雷納德三節攻31分 灰狼本季二度11連敗

2020-02-02 09:43聯合報 記者毛琬婷／即時報導

雷納德(左)強攻31分。 美聯社
雷納德(左)強攻31分。 美聯社
分享
洛杉磯快艇隊今天迎回日前因下背部緊繃缺陣的「一哥」雷納德（Kawhi Leonard），而他歸隊立刻就有亮眼表現，只打三節就猛攻31分、提早「打卡下班」，球隊最終以118：106擊敗灰狼隊，以34勝15負的戰績追上西區第二的金塊隊，也賞給灰狼本季第二度11連敗。

雷納德日前因下背部緊繃缺席與國王隊的比賽，今天他順利歸隊，一下場就展現絕佳手感，快艇也在他單節獨拿14分帶領下，很快克服開局落後局面，之後就一路壓著對手打，三節打完取得12分領先，最終順利收下勝利。

此役雷納德僅上場24分鐘，只打三節就高效率拿下全隊最高的31分、6籃板、4助攻，成為聯盟第一人，主帥瑞佛斯（Doc Rivers）賽後也對雷納德的表現讚譽有加，「他如今的表現已經可以和聯盟任何一位球員相媲美。」

快艇在雷納德歸隊帶領下，團隊共有6人得分達雙位數，喬治（Paul George）21分，外帶7籃板、2助攻、2抄截、1阻攻的全能演出，威廉斯（Lou Williams）17分、4籃板、6助攻，哈瑞爾（Montrezl Harrell）16分、6籃板，貝佛利（Patrick Beverley）12分、沙米特（Landry Shamet）10分。

苦吞本季第二度11連敗的灰狼在西區戰績僅優於受到傷兵困擾的勇士隊，儘管唐斯（Karl-Anthony Towns）繳出全場最高的32分、12籃板仍挽救不了球隊低迷的近況，維金斯（Andrew Wiggins）及奧柯吉（Josh Okogie）13分已是團隊次佳成績。

雷納德快艇灰狼

延伸閱讀

NBA／今日戰績表 快艇雷納德攻31分宰灰狼

校史第一人！ 聖地牙哥州大退役雷納德球衣

與布萊恩共用同位駕駛 雷納德考慮是否續搭直升...

雷納德生涯首獲大三元 快艇客場險勝熱火

相關新聞

NBA／4周後再進行複檢 勇士盼柯瑞能在3月復出

2020-02-02 08:57

NBA／校史首位 聖地牙哥州大將退役雷納德球衣

2020-02-02 08:10

NBA／詹姆斯淚灑追悼儀式：布萊恩傳奇永存

2020-02-01 23:45

NBA／狀元、榜眼對決 賽後互換球衣秀情誼

2020-02-02 00:07

NBA／成明星賽遺珠 拉文：不會讓它定義我

2020-02-01 20:06

NBA／新球季季薪資上限、豪華稅門檻 恐低於預期

2020-02-02 10:28

NBA／暴龍再傳噩耗 鮑威爾左手掌骨折將無限期休兵

2020-02-02 10:18

NBA／今日戰績表 快艇雷納德攻31分宰灰狼

2020-02-02 09:27

熱門文章

NBA／難捨布萊恩 詹皇淚眼致詞：將延續傳奇

2020-02-01 12:30

NBA／2012年奧運忘穿球衣 AD憶布萊恩笑中帶淚

2020-02-01 16:45

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top