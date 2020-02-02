NBA／雷納德三節攻31分 灰狼本季二度11連敗

雷納德(左)強攻31分。 美聯社 分享 facebook 洛杉磯快艇隊今天迎回日前因下背部緊繃缺陣的「一哥」雷納德（Kawhi Leonard），而他歸隊立刻就有亮眼表現，只打三節就猛攻31分、提早「打卡下班」，球隊最終以118：106擊敗灰狼隊，以34勝15負的戰績追上西區第二的金塊隊，也賞給灰狼本季第二度11連敗。

雷納德日前因下背部緊繃缺席與國王隊的比賽，今天他順利歸隊，一下場就展現絕佳手感，快艇也在他單節獨拿14分帶領下，很快克服開局落後局面，之後就一路壓著對手打，三節打完取得12分領先，最終順利收下勝利。

此役雷納德僅上場24分鐘，只打三節就高效率拿下全隊最高的31分、6籃板、4助攻，成為聯盟第一人，主帥瑞佛斯（Doc Rivers）賽後也對雷納德的表現讚譽有加，「他如今的表現已經可以和聯盟任何一位球員相媲美。」

快艇在雷納德歸隊帶領下，團隊共有6人得分達雙位數，喬治（Paul George）21分，外帶7籃板、2助攻、2抄截、1阻攻的全能演出，威廉斯（Lou Williams）17分、4籃板、6助攻，哈瑞爾（Montrezl Harrell）16分、6籃板，貝佛利（Patrick Beverley）12分、沙米特（Landry Shamet）10分。

苦吞本季第二度11連敗的灰狼在西區戰績僅優於受到傷兵困擾的勇士隊，儘管唐斯（Karl-Anthony Towns）繳出全場最高的32分、12籃板仍挽救不了球隊低迷的近況，維金斯（Andrew Wiggins）及奧柯吉（Josh Okogie）13分已是團隊次佳成績。