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NBA／今日戰績表 衛冕軍暴龍宰公牛拉出11連勝

2020-02-03 08:32聯合新聞網 整理

暴龍隊替補球員戴維斯(左)攻下31分。 美聯社
暴龍隊替補球員戴維斯(左)攻下31分。 美聯社
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NBA今日戰績表

金塊 123:128(OT) 活塞

鵜鶘 109:117 火箭

太陽 108:129 公鹿

公牛 102:129 暴龍

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 魔術 vs. 黃蜂

08:00 尼克 vs. 騎士

08:00 獨行俠 vs. 溜馬(緯來體育台)

08:00 勇士 vs. 巫師

08:30 塞爾蒂克 vs. 老鷹

08:30 太陽 vs. 籃網

08:30 76人 vs. 熱火(愛爾達體育1台、緯來體育台10:30延播)

09:00 活塞 vs. 灰熊

11:00 灰狼 vs. 國王

11:30 馬刺 vs. 快艇

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