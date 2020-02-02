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NBA／今日戰績表 快艇雷納德攻31分宰灰狼

2020-02-02 09:27聯合新聞網 整理

雷納德(右後)全場攻下31分，助隊擊敗灰狼。 美聯社
雷納德(右後)全場攻下31分，助隊擊敗灰狼。 美聯社
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NBA今日戰績表

灰狼 106:118 快艇

尼克92:85 溜馬

熱火102:89 魔術

勇士: 騎士

籃網: 巫師

76人: 塞爾蒂克

老鷹: 獨行俠

黃蜂: 馬刺

湖人: 國王

爵士: 拓荒者

NBA明日賽程

時間 客場 主場

01:30 金塊 vs. 活塞(愛爾達體育1台)

03:00 鵜鶘 vs. 火箭(緯來體育台09:30延播)

03:00 太陽 vs. 公鹿

04:00 公牛 vs. 暴龍

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