NBA／4周後再進行複檢 勇士盼柯瑞能在3月復出

柯瑞四周後將做複檢。 美聯社 分享 facebook 因手傷高掛免戰牌的金州勇士隊球星柯瑞（Steph Curry）今天接受複檢，他的恢復情況良好，將在一個月後再度接受複檢，勇士球團對他的恢復情況感到樂觀，希望他能夠在三月的某個時間點復出。

柯瑞在去年10月底、開季第四場比賽和太陽隊的比賽中，與拜恩斯（Aron Baynes）發生碰撞造成左手第二掌骨骨折，11月初動刀後就展開漫長復健路。

不過隨著時間過去，柯瑞手傷復原狀態良好，日前已經傳出他已開始參與投籃訓練，並開始對受傷的手進行力量訓練，他也會隨球隊前往客場，做球隊的後盾。

今天勇士更新柯瑞的傷勢情況，柯瑞的左手在過去幾周內有大幅度的好轉，接下來每周都會增加在球場上的訓練強度。勇士在聲明中寫道：「他將在四周後接受複檢，基於他的傷勢持續好轉，我們希望他能夠在三月的某個時間點復出。」

外媒推測，若一切順利，柯瑞最快能在3月1日客場對戰太陽的比賽復出，而他若是在3月復出，也將還有至少20場以上的比賽可以打。

本季勇士受到傷兵困擾的情況下，目前僅拿下10勝39負、在全聯盟敬陪末座的戰績，是目前最有可能獲得選秀樂透籤第一順位的球隊，若是柯瑞歸隊，就有可能幫助球隊提升戰績，不過主帥柯爾（Steve Kerr）被問到是否會為了選秀順位繼續擺爛給了否定的答案。

「球員準備好比賽時就會去比賽，而且我們將盡力贏得每一場比賽。」同時柯爾表示，柯瑞在復出前必須要參與全場五對五的對抗訓練。