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NBA／成明星賽遺珠 拉文：不會讓它定義我

2020-02-01 20:06聯合報 記者林宋以情／即時報導

2020芝加哥全明星賽替補名單昨天出爐，包括太陽隊布克（Devin Booker）、巫師隊比爾（Bradley Beal）以及公牛隊拉文（Zach LaVine）都被視為遺珠，但拉文不讓外界票選定義自己，且不認為東區有12人本季表現優於他。

拉文本季場均25.1分、4.8籃板、1.5抄截都是生涯最佳，無奈未獲球迷親睞入選明星賽，相較於布克受訪時大失所望，甚至批評明星賽淪為娛樂、政治操作的聯盟，拉文則是接受多於憤怒。

「這就是如此，我不會讓這件事定義我，或者改變我對自己的想法。」拉文表示，每當他踏上球場，他都了解自己是誰，「我會持續拚戰，幫助球隊進入季後賽。」

此外拉文也提到，「我不認為東區有12人本季表現優於我。」但他表示，一如他在開季時所言，團隊的勝利對他而言更重要，「當有更多球員都在贏球中獲得成就，我們會成為更開心的團隊，不只是我，教練團、其他球員，甚至整座芝加哥城市都會因此受益。」

至於灌籃大賽，拉文儘管先前透露出賽意願，但仍在謹慎斟酌中，將會考量身體疲勞程度再決定，且他目前還未針對灌籃大賽做任何練習，他強調自己從來不是草率出賽願意落敗而歸的人，「我會試著尋找贏的機會，但必須把所有事項考量進去。」

布克Bradley Beal

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