親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
KOBE墜機驟逝
NBA
澳網
專訪少年強投陳柏毓
MLB
籃球
HBL
棒球
路跑
綜合

越南把台灣視為「中國」 越航下午把登機旅客趕下機

越捷7架班機滯台 緬甸因應武漢肺炎也禁台航班

運動筆記用跑步認識桃園，令人上癮的運動新體驗王者之路─2020鎮西堡100K
健行筆記【苗栗。泰安】幽幽古徑 悠悠時光。二本松步道x丸田砲台追火車！收甘蔗囉 虎尾糖廠季節限定
NBA賽事精華- 拓荒者 vs. 湖人 (2月1日)賽事懶人包 (2月1日)

NBA／稱布萊恩過去三年最開心 詹皇籲愛要及時

2020-02-01 18:12聯合報 記者劉肇育／即時報導

完成賽前感人致詞後，詹姆斯在賽後受訪時也呼籲所有人愛要及時。 美聯社
完成賽前感人致詞後，詹姆斯在賽後受訪時也呼籲所有人愛要及時。 美聯社
分享

洛杉磯湖人隊在今天進行傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）驟逝後的首場比賽，雖然最終以119：127 不敵波特蘭拓荒者隊，未能替布萊恩拿下這一勝，但湖人球員仍是帶領球迷一同緬懷了這位過去20多年來引領風騷的傳奇球星，湖人一哥詹姆斯（LeBron James）在賽後受訪時也呼籲所有人愛要及時，布萊恩退休這三年多來，是詹姆斯見過他最開心的時光，因為總算有時間可以好好陪伴家人。

湖人在今天與拓荒者之戰，為布萊恩舉行了一連串的緬懷活動，並由扛起後布萊恩時代球隊大旗的詹姆斯進行了一段感人肺腑的演說，彷彿帶領球迷一同回到布萊恩仍在球隊的那段時光。

不過銜哀出擊的湖人在今天仍舊遭遇拓荒者擋道，拓荒者在主控里拉德（Damian Lillard）全場進帳48分領軍下，以八分差距擊敗湖人，賽後詹姆斯也直言，這場比賽確實情緒起伏相當大，「我認為每個人都度過一個情緒化的夜晚，我們都有屬於自己的理由，也都與湖人這個大家庭有著不同的情感連結，所以大家才會有如此多的情緒。」

雖然未能替布萊恩拿下這一勝，但詹姆斯在面對媒體問到布萊恩的事情時也總算能侃侃而談，「他取得了那麼多的成就，包括五枚冠軍戒指、MVP和所有的一切，但過去三年是我見到他最開心的時候，因為他總算可以好好陪伴家人。」

詹姆斯語重心長的接著說：「工作的時候我們總是特別的努力，所以當一天工作結束的時候，請確保你一定要好好地擁抱你家人，告訴你的孩子你愛他們，盡量多做這些事。」

布萊恩湖人詹姆斯

延伸閱讀

NBA／2012年奧運忘穿球衣 AD憶布萊恩...

緬懷布萊恩逝世 詹皇、AD刺「黑曼巴」致敬

NBA／難擋里拉德48分 湖人紀念之夜抱憾輸...

NBA／難捨布萊恩 詹皇淚眼致詞：將延續傳奇

相關新聞

NBA／難捨布萊恩 詹皇淚眼致詞：將延續傳奇

2020-02-01 12:30

NBA／飆分致敬布萊恩 里拉德：曾期待他脫逃

2020-02-01 15:14

NBA／厄文飆54分左手指天：用曼巴精神前進

2020-02-01 14:43

NBA／2012年奧運忘穿球衣 AD憶布萊恩笑中帶淚

2020-02-01 16:45

NBA／不滿落選新秀挑戰賽 鵜鶘新秀嗆聯盟後道歉

2020-02-01 18:49

NBA／淪明星賽遺珠很失望 布克：聯盟已變質

2020-02-01 16:45

NBA╱布克、比爾成遺珠 明星賽評選標準惹議

2020-02-01 17:05

NBA／尼克灰熊衝突處分 傑克森、裴頓遭禁賽

2020-02-01 16:30

NBA／今日戰績表 詹皇感性致詞、惜湖人主場吞敗

2020-02-01 15:30

NBA／難擋里拉德48分 湖人紀念之夜抱憾輸球

2020-02-01 15:03

NBA／狀元、榜眼對決 威廉森飆新高壓莫蘭特

2020-02-01 14:57

NBA／布萊恩驟逝難掩悲痛 安東尼未隨隊出征

2020-02-01 12:32

NBA／厄文高效率狂轟54分 籃網力壓公牛

2020-02-01 11:44

NBA／雙MVP發威 火箭21顆三分彈退獨行俠

2020-02-01 11:36

NBA／席亞康30分領軍 暴龍拔活塞豪取十連勝

2020-02-01 11:08

NBA／現場直擊 湖人主場緬懷布萊恩

2020-02-01 10:43

NBA／不滿比爾成遺珠 女友及湯瑪斯都為他發聲

2020-02-01 10:18

NBA／向布萊恩父女致敬 明星賽兩隊穿24、2號

2020-02-01 09:18

NBA／腳傷至少休6戰 唐西奇仍有望參加明星賽

2020-02-01 08:41

NBA／新秀挑戰賽 唐西奇領銜世界隊抗衡威廉森

2020-02-01 08:07

NBA／緬懷布萊恩 快艇不遮他的退役球衣

2020-01-31 23:43

NBA／馬刺無人進明星賽 中斷連22年入選紀錄

2020-01-31 17:25

NBA／9人首度入選明星賽 2010年以來首見

2020-01-31 16:05

NBA／今日戰績表 雷納德缺陣快艇主場不敵國王

2020-01-31 15:29

從哈登、衛少角色互換 看火箭問題與保羅的好

2020-01-31 07:00

雙雄獨走 太平洋組半季分析報告

2020-01-29 07:00

沒有局外人 西南組半季分析報告

2020-01-29 07:00

不容小觑 西北組半季分析報告

2020-01-28 15:00

重建黑馬逆境而生 保羅影響力打造雷霆新面貌

2020-01-24 07:00

公鹿一騎絕塵 東區中央組半季總體檢

2020-01-23 07:00

好友諾亞無聲引退 帕森斯殊途同歸空留憾

2020-01-23 07:00

火箭MVP雙星實驗挫敗 是紙老虎還是真有料？

2020-01-22 07:00

狀元郎威廉森即將亮相 小心成為第二個葛里芬

2020-01-22 07:00

帶隊能力與時俱進 35歲詹姆斯老罔老還會哺土豆

2020-01-21 07:00

哈登、衛少各打各的 火箭團隊問題愈來愈多

2020-01-17 07:00

告別不可一世的風光 魔獸在湖人得到救贖

2020-01-17 07:00

字母哥拚MVP連莊 誰是最大挑戰者？

2020-01-16 07:00

勇士本季是場災難 格林變成一個災星

2020-01-14 07:00

地板型控衛的落日餘暉 老將保羅還有冠軍夢？

2020-01-10 07:00
看更多

熱門文章

NBA／難捨布萊恩 詹皇淚眼致詞：將延續傳奇

2020-02-01 12:30

NBA／現場直擊 湖人主場緬懷布萊恩

2020-02-01 10:43

NBA／向布萊恩父女致敬 明星賽兩隊穿24、2號

2020-02-01 09:18

NBA／難擋里拉德48分 湖人紀念之夜抱憾輸球

2020-02-01 15:03

NBA／狀元、榜眼對決 威廉森飆新高壓莫蘭特

2020-02-01 14:57

NBA／新秀挑戰賽 唐西奇領銜世界隊抗衡威廉森

2020-02-01 08:07

NBA／2012年奧運忘穿球衣 AD憶布萊恩笑中帶淚

2020-02-01 16:45

NBA／厄文高效率狂轟54分 籃網力壓公牛

2020-02-01 11:44

NBA／布萊恩驟逝難掩悲痛 安東尼未隨隊出征

2020-02-01 12:32

NBA／飆分致敬布萊恩 里拉德：曾期待他脫逃

2020-02-01 15:14

NBA／厄文飆54分左手指天：用曼巴精神前進

2020-02-01 14:43

專訪／拒絕靠爸 星二代陳柏毓：用實力證明自己

2020-02-01 12:10

澳網／連贏兩盤搶七晉決賽 汀恩將與約帥爭冠

2020-01-31 21:26

中職／郭嚴文簽3年當「複」翁 陳禹勳遭減薪

2020-02-01 15:06

澳網／對決7屆冠軍約帥 汀恩：會竭盡所能搶勝

2020-01-31 23:51

NBA／不滿比爾成遺珠 女友及湯瑪斯都為他發聲

2020-02-01 10:18

NBA／淪明星賽遺珠很失望 布克：聯盟已變質

2020-02-01 16:45

MLB／16年生涯畫句點 葛蘭德森宣布退役

2020-02-01 08:06

NBA／雙MVP發威 火箭21顆三分彈退獨行俠

2020-02-01 11:36

NBA／腳傷至少休6戰 唐西奇仍有望參加明星賽

2020-02-01 08:41

MLB／投手哈波披國民戰袍 不選穿34號球衣

2020-02-01 08:41

MLB／陳偉殷簽小聯盟約當水手 拚大聯盟開季

2020-02-01 00:08

NFL／第54屆超級盃 MOMO綜合台獨家轉播

2020-01-31 20:53

NBA╱布克、比爾成遺珠 明星賽評選標準惹議

2020-02-01 17:05

MLB／紅襪涉偷暗號 歐提茲：太專注贏球而越線

2020-02-01 08:06

專訪／開車2小時接送 只為陳柏毓能無壓打球

2020-02-01 13:11

專訪／陳柏毓堅持走棒球路 父母從反對到力挺

2020-02-01 12:10

中職／悍將「豪華」4洋投 率先抵台備戰

2020-02-01 01:18

籃球／林書豪嘆人生苦短 籲勿因肺炎種族歧視

2020-02-01 15:23

Kobe空難 直升機公司未獲儀器飛行許可

2020-02-01 17:00

專訪／目標大聯盟 陳柏毓：有機會一定要旅外

2020-02-01 13:11

NBA／尼克灰熊衝突處分 傑克森、裴頓遭禁賽

2020-02-01 16:30

澳職／曾仁和所屬奧克蘭蜥蜴隊 明季後賽沒退路

2020-01-31 20:44

專訪／非名校出身 陳柏毓反磨出少見高EQ

2020-02-01 12:11

NBA／緬懷布萊恩 快艇不遮他的退役球衣

2020-01-31 23:43

日職／巨人隊春訓開工 陽岱鋼竟在練一壘

2020-02-01 17:28

NBA／席亞康30分領軍 暴龍拔活塞豪取十連勝

2020-02-01 11:08

桌球／德國公開賽 莊智淵、林昀儒激戰7局同日吞敗

2020-02-01 11:18

射擊／「證件妹」再爭奧 盼這次流開心淚水

2020-01-31 23:54

湖人告別Kobe再出發 數萬球迷齊聚悼念

2020-02-01 17:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top