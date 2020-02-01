NBA／稱布萊恩過去三年最開心 詹皇籲愛要及時

完成賽前感人致詞後，詹姆斯在賽後受訪時也呼籲所有人愛要及時。 美聯社 分享 facebook

洛杉磯湖人隊在今天進行傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）驟逝後的首場比賽，雖然最終以119：127 不敵波特蘭拓荒者隊，未能替布萊恩拿下這一勝，但湖人球員仍是帶領球迷一同緬懷了這位過去20多年來引領風騷的傳奇球星，湖人一哥詹姆斯（LeBron James）在賽後受訪時也呼籲所有人愛要及時，布萊恩退休這三年多來，是詹姆斯見過他最開心的時光，因為總算有時間可以好好陪伴家人。

湖人在今天與拓荒者之戰，為布萊恩舉行了一連串的緬懷活動，並由扛起後布萊恩時代球隊大旗的詹姆斯進行了一段感人肺腑的演說，彷彿帶領球迷一同回到布萊恩仍在球隊的那段時光。

不過銜哀出擊的湖人在今天仍舊遭遇拓荒者擋道，拓荒者在主控里拉德（Damian Lillard）全場進帳48分領軍下，以八分差距擊敗湖人，賽後詹姆斯也直言，這場比賽確實情緒起伏相當大，「我認為每個人都度過一個情緒化的夜晚，我們都有屬於自己的理由，也都與湖人這個大家庭有著不同的情感連結，所以大家才會有如此多的情緒。」

雖然未能替布萊恩拿下這一勝，但詹姆斯在面對媒體問到布萊恩的事情時也總算能侃侃而談，「他取得了那麼多的成就，包括五枚冠軍戒指、MVP和所有的一切，但過去三年是我見到他最開心的時候，因為他總算可以好好陪伴家人。」

詹姆斯語重心長的接著說：「工作的時候我們總是特別的努力，所以當一天工作結束的時候，請確保你一定要好好地擁抱你家人，告訴你的孩子你愛他們，盡量多做這些事。」