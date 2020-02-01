NBA／不滿落選新秀挑戰賽 鵜鶘新秀嗆聯盟後道歉

海斯（中）不滿新秀挑戰賽名單，大罵聯盟後發現苗頭不對，趕緊再發文道歉。 美聯社 分享 facebook

NBA今公布新秀挑戰賽名單，幾家歡樂幾家愁，其中不幸落榜的鵜鶘新秀海斯（Jaxson Hayes）就不是很滿意結果，還拍影片大罵聯盟，不過事後發現狀況不對，跳出來道歉滅火。

海斯因沒有入選新秀挑戰賽，對結果大失所望，氣不過之下便拍了影片狠嗆聯盟。影片中他大罵：「NBA根本就是坨垃圾。他們最好來吸我的X。他們最好看到這支影片，然後罰我啊！」

Pelicans rookie Jaxson Hayes says "NBA can really suck my d**k for all I care. And I hope y'all see this video by the way, fine me." for not making the Rising Stars team. pic.twitter.com/6WMipQqgDt — The Render (@TheRenderNBA2) February 1, 2020

或許是發現狀況不對，也可能是親近人士勸導，在原影片發佈後幾個小時，海斯就在個人Instagram上發道歉文滅火。不只改口很慶幸能在NBA打球，也恭喜其他入選球員。文末海斯再度向大眾致歉，同時表示讓球隊、粉絲及家人失望了。

在 Instagram 查看這則貼文 Jaxson Hayes（@sideshowjax_）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 31 日 下午 8:42 張貼

儘管海斯即時補救自己的過失，不過還是有可能難逃聯盟逞處。