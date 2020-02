NBA／不滿落選新秀挑戰賽 鵜鶘新秀嗆聯盟後道歉

海斯(中)不滿新秀挑戰賽名單,大罵聯盟後發現苗頭不對,趕緊再發文道歉。 美聯社 分享 facebook

NBA今公布新秀挑戰賽名單,幾家歡樂幾家愁,其中不幸落榜的鵜鶘新秀海斯(Jaxson Hayes)就不是很滿意結果,還拍影片大罵聯盟,不過事後發現狀況不對,跳出來道歉滅火。

海斯因沒有入選新秀挑戰賽,對結果大失所望,氣不過之下便拍了影片狠嗆聯盟。影片中他大罵:「NBA根本就是坨垃圾。他們最好來吸我的X。他們最好看到這支影片,然後罰我啊!」

Pelicans rookie Jaxson Hayes says "NBA can really suck my d**k for all I care. And I hope y'all see this video by the way, fine me." for not making the Rising Stars team. pic.twitter.com/6WMipQqgDt