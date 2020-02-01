NBA／飆分致敬布萊恩 里拉德：曾期待他脫逃

里拉德單場猛轟48分，兌現賽前說出要用比賽來向布萊恩致敬的承諾。 美聯社 分享 facebook

洛杉磯湖人今天在主場迎戰波特蘭拓荒者，同時也是在布萊恩（Kobe Bryant）驟逝後所進行的首場賽事，雖然本場比賽賽前就已經被充滿緬懷布萊恩的氣氛圍繞，不過拓荒者主控里拉德（Damian Lillard）仍兌現賽前說出要用比賽來向布萊恩致敬的承諾，他單場猛轟48分，幫助拓荒者以127：119擊敗銜哀出賽的湖人。

拓荒者在今天成為布萊恩意外事件發生後湖人首支交手的隊伍，賽前就先傳出與布萊恩有不錯交情的安東尼（Carmelo Anthony）因情緒波動，未隨隊來到洛杉磯出賽的狀況。

至於前一場比賽剛拿下個人生涯首度大三元的里拉德，則是在賽前受訪時直言，很能體會安東尼的心情，但自己選擇用比賽向布萊恩致敬，「我從小就把他視為偶像，一直都是他的死忠粉絲，直到後來跟他一起競爭，我們還建立了一些不錯的關係。今天這場比賽肯定會很艱難、充滿情緒化，不過為了緬懷他，我會在比賽中展現高度競爭力，展現我對他的敬意。」

在今天的比賽中里拉德也確實展現了布萊恩的曼巴精神，他在上半場拓荒者落後的情況下，第三節挺身而出單節進帳23分，率隊打出43：34的反擊逆轉戰局，最終里拉德也以全場最高的48分兌現承諾，並帶領拓荒者取勝，還成為繼布萊恩後，首位在史坦波中心出賽拿下至少45分10助攻的球員。

賽後里拉德指出，今天這場比賽心情確實是五味雜成，但只要踏進湖人主場史坦波中心，他就應該全力一戰，「來這裡你就是要拚盡全力，這是我和布萊恩的共通點，也展現我們對比賽的熱愛，我想我們可以用這種方法向他致敬，很開心我們做到了。」

事實上，里拉德在賽前受訪時也透露，在布萊恩發生意外後自己一直無法接受這個事實，甚至不斷期待聽到布萊恩跳機脫逃，且安然無恙的消息，「因為對我來說，他就是這樣的超級英雄。」