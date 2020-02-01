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NBA／厄文飆54分左手指天：用曼巴精神前進

2020-02-01 14:43聯合報 記者劉肇育／即時報導

厄文拿下個人本季新高的54分，並隨即做出左手指天的動作，向布萊恩致敬。 路透
厄文拿下個人本季新高的54分，並隨即做出左手指天的動作，向布萊恩致敬。 路透
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布魯克林籃網主控厄文（Kyrie Irving）在今天出戰芝加哥公牛的比賽，拿下個人本季新高的54分，幫助籃網以133：118擊敗公牛，賽後在接受媒體訪問時，厄文也強調這場比賽自己一直在用「曼巴精神」奮戰，向日前驟逝的傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）致敬。

在布萊恩因直昇機意外離世後，厄文多次在談及此事時情緒崩潰，而不僅籃網日前透過空下場邊布萊恩與女兒吉安娜（Gianna）的座位來緬懷他，在今天出戰公牛的比賽中，厄文也決定將布萊恩的曼巴精神延續到比賽之中，他全場出手23次命中19球，拿下個人本季新高的54分，並隨即做出左手指天的動作，向布萊恩致敬。

「我在上半場投進了幾球，但我知道自己必須繼續用布萊恩精神、曼巴精神來打這場比賽，不斷的努力、前進，這讓我感覺很好。」厄文在談到自己的火燙手感與布萊恩時說：「這是一道開放性的傷口，但我想要來到這裡，讓大家知道這也是我們建立更深層次聯繫的地方，這將讓事情變得很有意義。」

以8成26的命中率拿下超過50分，也讓厄文成為聯盟史上繼張伯倫（Wilt Chamberlain）和喬丹（Michael Jordan）後，第三位達成此紀錄的球員，也是自從1983年以來，首位以8成命中率和7成三分球命中率，拿下50分以上的球員。

布萊恩厄文籃網

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