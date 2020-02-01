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NBA╱布克、比爾成遺珠 明星賽評選標準惹議

2020-02-01 17:05世界日報 綜合31日電

美聯社
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NBA日前公布明星賽名單後，最大遺珠無疑是巫師隊後衛比爾（Bradley Beal），成為近35年來首位平均每場得28分、卻沒能入選明星賽的球員，也讓明星賽評選標準再次陷入爭議。

純論數據而言，比爾絕對是明星賽等級，明顯是輸在巫師隊16勝31敗的戰績。然而，巫師隊本季傷兵累累，陣容中多名NBA浪人與發展聯盟叫上來救急的球員，比爾以平均每場28.7分4.5籃板6.4助攻苦苦支撐，戰績不好不能算他的錯。

「我感到有點生氣，但其實我大概也預料到了，」比爾說，「懂籃球的都知道我夠格，但我會繼續拚鬥，努力將球隊帶進季後賽。」

巫師隊主帥布魯克斯（Scott Brooks）也為子弟兵抱不平，「不需要為他是否夠資格而進行辯護，我認為教練們也知道，球員們更知道，因為他在球員票選中高居第二。」

太陽隊後衛布克（Devin Booker）也是一大遺珠，他本季平均每場27.1分4.1籃板6.4助攻，投籃命中率更高達51％。在NBA史上，能夠單季達到27分6助攻50％投籃命中率的只有五人，分別是喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯（LeBron James）、柏德（Larry Bird）、柯瑞（Stephen Curry）與羅伯森（Oscar Robertson）。

「現在的NBA跟過去不同了，」布克說，「以前我所愛的明星賽，是選出真正最優秀的球員。」

巫師NBA

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