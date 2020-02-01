NBA／難捨布萊恩 詹皇淚眼致詞：將延續傳奇

湖人在布萊恩默哀儀式後，由詹姆斯代表致詞。 美聯社 分享 facebook

洛杉磯湖人隊今天在主場迎來在布萊恩（Kobe Bryant）意外驟逝後的第一戰，賽前湖人為這位傳奇球星舉行哀悼儀式，儘管已經時隔多日，仍無法平復詹姆斯（LeBron James）的情緒，只見他在24.2秒的默哀儀式中還是難忍淚水，頻頻拭淚。

布萊恩與二女兒吉安娜在台灣時間上月27日搭乘直昇機意外身亡，機上九人全數罹難，消息震驚全世界，而當時湖人正結束客場比賽，正準備從費城搭機回洛杉磯卻聽聞噩耗，詹姆斯在聞訊當下被捕捉到與妻子相擁而泣，畫面令人動容。

而原訂上月29日與快艇隊進行本季第三度「洛城內戰」宣布順延，今天首度在主場迎戰拓荒者，湖人主場觀眾席上擺滿了布萊恩的「8」、「24」號球衣，也特別空了兩個布萊恩父女最後一次所坐的位置。

湖人主場特別空了兩個布萊恩父女最後一次所坐的位置。 美聯社 分享 facebook

湖人球團在賽前向這位20年職業生涯都效力於此的傳奇球星致意，球員身上也都穿上布萊恩的「8」或「24」號球衣，賽前默哀儀式就是由布萊恩的24號及吉安娜的2號所組成的「24.2」秒，而在默哀儀式後由詹姆斯代表致詞。

身穿布萊恩24號球衣的詹姆斯在致詞時仍有些哽咽，他打起精神說：「我想和我的隊友們一起走下去，延續他的傳奇，不僅是這一個賽季，只要我們還在打著心愛的籃球，我們就永不停止，因為這是布萊恩想要的。」

湖人球團在賽前向這位20年職業生涯都效力於此的傳奇球星致意，球員身上也都穿上布萊恩的「8」或「24」號球衣。 美聯社 分享 facebook

最後詹姆斯說：「所以，用布萊恩的話來說『Mamba Out』，但用我們的話來說則是『永生難忘、永垂不朽』。」隨後他模仿了布萊恩宣布退役的經典動作，將麥克風放在地上然後轉身離開。

開球後，湖人第一波攻勢由詹姆斯接球運過半場後停球，等時間走完24秒，之後拓荒者則是以8秒未過半場，雙雙向布萊恩致敬。