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NBA／雙MVP發威 火箭21顆三分彈退獨行俠

2020-02-01 11:36聯合報 記者毛琬婷／即時報導

火箭哈登35分、16籃板、6助攻、4抄截最佳，搭配衛少32分、6籃板、9助攻、3...
火箭哈登35分、16籃板、6助攻、4抄截最佳，搭配衛少32分、6籃板、9助攻、3抄截，兩人率隊擊退獨行俠。 美聯社
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獨行俠隊今天作客休士頓，少了主將唐西奇（Luka Doncic），儘管波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）獨拿35分，仍擋不住雙「MVP連線」哈登（James Harden）及衛斯特布魯克（Russell Westbrook）合攻67分，以121：128敗下陣來，吞下二連敗。

唐西奇是在昨天練球時不慎再度扭傷右腳踝，今天核磁共振檢查出爐，與上次他扭傷的情況類似，至少要缺席六場比賽，今天也未隨隊前往休士頓。球隊在少了一大得分點的情況下，首節就落後對手7分，半場打完仍以60：65落後。

易籃後獨行俠進攻端仍只有波爾辛吉斯有較穩定輸出，反觀火箭第三節在衛斯特布魯克豪取16分帶領下，搭配豪斯（Danuel House Jr.）也命中兩記三分球拿下8分，單節打出36：25攻勢，一舉將分差擴大至16分。

決勝節獨行俠趁著火箭進攻出現狀況，在近六分鐘的時間打出19：6的攻勢，追到3分差，不過反撲氣勢被哈登即時撲滅，他接獲小瑞佛斯（Austin Rivers）助攻擺進2分，接著小瑞佛斯也在外線開砲，最後三分鐘火箭連續命中3顆三分球，也宣告獨行俠死刑，終場火箭就以7分差收下勝利。

獨行俠雖有6人得分達雙位數，但只以波爾辛吉斯35分、12籃板最佳，小柯瑞（Seth Curry）16分是全隊次佳表現；而火箭以哈登35分、16籃板、6助攻、4抄截最佳，搭配「衛少」32分、6籃板、9助攻、3抄截，火箭團隊還共轟進21顆三分球，多出獨行俠7顆。

獨行俠哈登波爾辛吉斯

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