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NBA／不滿比爾成遺珠 女友及湯瑪斯都為他發聲

2020-02-01 10:18聯合報 記者毛琬婷／即時報導

NBA昨天公布全明星賽替補陣容，巫師隊比爾（Bradley Beal）及太陽隊布克（Devin Booker）都被視為遺珠，不少人也為他們抱不平，比爾女友及隊友湯瑪斯（Isaiah Thomas）都出來替他發聲。

全明星賽替補名單公佈，共有六人是首度入選，所有球員將在2月7日由東、西區兩隊隊長公鹿隊「希臘怪物」 安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）輪流挑人組隊。

不過在名單公布後，外界討論最高的遺珠就是比爾及布克，本季比爾場均可拿到28.7分、布克也有27.1分卻還是沒能上榜。

昨天巫師在主場擊敗黃蜂隊後，湯瑪斯在受訪時替隊友抱不平，認為沒能入選全明星賽是傷害了比爾，「儘管他們沒選他進入全明星賽，但他就是個全明星。這一切太政治化了，NBA在挑選他們想要的人，這就是他們一直想要的。」

湯瑪斯更直言，「似乎有幾個人不應該出現在名單上，我們都知道這一點，所以我很同情比爾，他是個很棒的傢伙，他會繼續進步的。」同時他也不滿全明星賽的投票方式，認為這種投票方式對比爾這樣的球員來說變數太大。

除了湯瑪斯及主帥布魯克斯（Scott Brooks）都為比爾發聲外，比爾的女友同樣也對名單感到憤憤不平，「他的場均得分在NBA排名第六、在所有東區球員排第三，你告訴我比爾進不了明星賽？這對我來說就是個笑話，票選在比誰比較受歡迎、誰在網路上球迷更多？在我看來，NBA變得荒誕可笑。」

湯瑪斯NBA

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