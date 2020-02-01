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NBA／新秀挑戰賽 唐西奇領銜世界隊與威廉森抗衡

2020-02-01 08:07聯合報 記者毛琬婷／即時報導

NBA全明星周將在美國時間2月14至16日於芝加哥舉行，今天NBA官方繼續公布新秀挑戰賽名單，包含獨行俠隊「歐洲金童」唐西奇（Luka Doncic）、鵜鶘隊狀元郎威廉森（Zion Williamson）及老鷹隊「一哥」楊恩（Trae Young）都將出賽。

從2015年開始，NBA官方將新秀挑戰賽改為美國隊與世界隊的對抗模式，前四屆的比賽，由美國本土年輕球員組成的美國隊僅拿下一勝，去年美國隊則在湖人隊小將庫茲瑪（Kyle Kuzma）帶領下中止世界隊二連勝。

今天NBA官方公布本屆新秀挑戰賽名單，美國隊陣容除了楊恩及威廉森外，還有黃蜂隊布里吉斯（Miles Bridges）、葛拉罕（Devonte’ Graham）及華盛頓（PJ Washington）、公牛隊卡特（Wendell Carter Jr.）、熱火隊赫洛（Tyler Herro）及納恩（Kendrick Nunn）、灰熊隊傑克森（Jaren Jackson Jr.）及莫蘭特（Ja Morant）和勇士隊帕斯柯爾（Eric Paschall）。

世界隊則由唐西奇領銜，另外有鵜鶘亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）、太陽隊艾頓（Deandre Ayton）、尼克隊巴瑞特（RJ Barrett）、灰熊隊克拉克（Brandon Clarke）、雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、巫師隊八村壘、活塞隊米凱盧克（Svi Mykhailiuk）、灰狼隊奧柯吉（Josh Okogie）及巫師隊華格納（Moritz Wagner）。

NBA巫師鵜鶘

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