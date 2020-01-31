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NBA賽事懶人包 (1月31日)賽事精華- 國王 vs. 快艇 (1月31日)

NBA／今日戰績表 雷納德缺陣快艇主場不敵國王

2020-01-31 15:29聯合新聞網 整理

福克斯（右）34分領銜，擊敗雷納德缺陣快艇。 美聯社
福克斯（右）34分領銜，擊敗雷納德缺陣快艇。 美聯社
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NBA今日戰績表

暴龍 115:109 騎士

黃蜂 107:121 巫師

76人 117:127 老鷹

勇士 104:119 塞爾蒂克

爵士 100:106 金塊

國王 124:103 快艇

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 暴龍 vs. 活塞

08:30 公牛 vs. 籃網

08:30 獨行俠 vs. 火箭（愛爾達體育1台、Eleven Sports 1）

09:00 灰熊 vs. 鵜鶘（緯來體育台）

10:00 金塊 vs. 公鹿

10:00 雷霆 vs. 太陽

11:30 拓荒者 vs. 湖人（愛爾達體育1台、緯來體育台）

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