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NBA／影片旁白致敬 喬治：布萊恩就是我的喬丹

2020-01-31 13:32聯合報 記者劉肇育／即時報導

快艇賽前舉辦哀悼布萊恩儀式，喬治擔任影片旁白。 美聯社
快艇賽前舉辦哀悼布萊恩儀式，喬治擔任影片旁白。 美聯社
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洛杉磯快艇今天在主場迎戰沙加緬度國王，同時也是快艇與湖人共用主場史戴波中心在布萊恩（Kobe Brryant）因意外驟逝後舉行的首場賽事，賽前不僅快艇球員換上了背號「8號」與「24號」的訓練衣上場熱身，快艇球團還特別剪輯了影片並搭配當家球星喬治（Paul George）旁白，向布萊恩表達最大敬意。

雖然身為同城宿敵，但快艇教練與球員在布萊恩驟逝後多次表達不捨之情，尤其是生涯多次領軍與之對抗的瑞佛斯（Doc Rivers）和將布萊恩視為偶像的喬治，更是表態無法接受這樣的事實。

在今天快艇出戰國王賽前，快艇球團也剪輯影片向這名洛杉磯傳奇球星表示哀悼，並由布萊恩的粉絲喬治搭配旁白，影片中提到，四天前的那場意外帶給洛杉磯無限的傷痛，今晚大家在布萊恩所打造的榮譽殿堂中集結並緬懷他和其他罹難者，「對於南加州來說，布萊恩就像是令人愜意的暖陽，照耀著每一片土地，他為這裡帶來榮耀、留下諸多遺產，也成為一代巨星。不管你作為他的隊友還是對手，都能感覺到他的堅決與宰制力......」

喬治在賽前受訪時也強調，對於南加州出身的他，布萊恩就是他籃球生涯的喬丹（Michael Jordan），甚至讓他考慮重新穿上24號向偶像致敬，「他是這裡的男孩都想成為的那個人，也是我開始打球的原因，我模仿他的動作、比賽和競爭性。我從他那邊得到非常多東西，他的形象已是不可抹滅。」

而另一名快艇前鋒雷納德（Kawhi Leonard）雖然今天的比賽因傷缺陣，但教練瑞佛斯也表示，雷納德與布萊恩有著相當良好的關係，「他們的關係非常密切，去年夏天甚至還常在一起，布萊恩的離世帶給雷納德的傷痛不是一下子就會消失的。」

布萊恩快艇喬治

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