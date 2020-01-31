親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
KOBE墜機驟逝
NBA
澳網
MLB
籃球
HBL
棒球
路跑
綜合

武漢肺炎列國際公衛緊急事件 WHO：世界必須感激中國

因應新型冠狀病毒 中山大學延後一周2月24日開學

運動筆記用跑步認識桃園，令人上癮的運動新體驗王者之路─2020鎮西堡100K
健行筆記【宜蘭礁溪鄉】聖母登山步道~抹茶山宜蘭·南澳 ▎翠峰湖 ft.日出
NBA焦點球員- Gordon Hayward (1月31日)焦點球員- Ben Simmons (1月31日)

NBA／楊恩猛攻39分18助攻 老鷹斷76人連勝

2020-01-31 11:41聯合報 記者毛琬婷／即時報導

老鷹「一哥」楊恩（Trae Young）猛攻39分、18助攻。 美聯社
老鷹「一哥」楊恩（Trae Young）猛攻39分、18助攻。 美聯社
分享

「主場一條龍，客場一條蟲」，可說是76人隊在本季最貼切的形容詞。76人今天作客亞特蘭大，面對東區戰績墊底的老鷹隊，儘管西蒙斯（Ben Simmons）拿下31分，仍擋不住老鷹「一哥」楊恩（Trae Young）猛攻39分、18助攻，以117：127敗下陣來，也中斷近期的二連勝。

排名東區前段班的76人，本季主、客場戰績十分懸殊，主場打出22勝2負的優異戰績，但到了客場卻只有9勝15負、不到四成的勝率。今天作客亞特蘭打面對東區墊底的老鷹，首節前段還緊咬比分，不過在中後段讓老鷹在三分多鐘的時間打出14：4攻勢取得領先。

次節76人在米爾頓（Shake Milton）14分、安比德（Joel Embiid）10分帶領下試圖反撲，不過楊恩卻不讓對手在自家主場肆虐，單節再拿下15分，半場他就得到29分，也幫助老鷹維持著領先優勢。

易籃後老鷹進攻端維持穩定輸出，一路保持著領先，儘管76人在讀秒階段追到6分差，但米爾頓縮小差距的兩罰盡墨，想靠外線追分卻都沒能得手，只能採取犯規戰術凍結時間，而老鷹則靠著雷迪許（Cameron Reddish）及楊恩最後四罰穩住勝果。

老鷹此役有7人得分達雙位數，先發五人全都得分上雙，楊恩拿下全場最高的39分、18助攻、6籃板，柯林斯（John Collins）17分、20籃板「雙十」貢獻，杭特（DeAndre Hunter）15分，替補上陣的老將卡特（Vince Carter）也有14分、6籃板。

76人則以西蒙斯31分、6籃板、5助攻、4抄截最佳，米爾頓27分、5籃板、6助攻，安比德21分、14籃板，哈里斯（Tobias Harris）21分、9籃板、4助攻，其餘球員得分表現皆不甚理想。

老鷹76人楊恩

相關新聞

從哈登、衛少角色互換 看火箭問題與保羅的好

2020-01-31 07:00

NBA／全明星賽替補名單出爐 6人首度獲選

2020-01-31 10:02

NBA／全明星賽致敬布萊恩 24成關鍵數字

2020-01-31 08:52

NBA／第3度出征 葛登承諾參加灌籃大賽

2020-01-31 12:20

NBA／伊巴卡26分領銜 暴龍退騎士收9連勝

2020-01-31 11:08

NBA／無緣入選明星賽 比爾怒飆34分震退黃蜂

2020-01-31 12:30

NBA／5度入選明星賽 里拉德有望參加三分球大賽

2020-01-31 12:08

NBA／訓練扭傷右腳 唐西奇缺席與火箭之戰

2020-01-31 10:40

NBA／8年生涯首次大三元 里拉德：非追逐的目標

2020-01-30 23:59

NBA／布萊恩驟逝 保羅：對每個人都是很大損失

2020-01-30 15:34

NBA／UA開承諾 柯瑞循喬丹模式創子牌

2020-01-30 15:15

NBA／里拉德飆36分大三元 拓荒者退火箭雙星

2020-01-30 14:27

NBA／因布萊恩驟逝缺賽後回歸 保羅同雷霆眾將挫國王

2020-01-30 14:04

NBA／今日戰績表 拓荒者里拉德發威打退火箭

2020-01-30 13:37

NBA／前場才輸少雙MVP火箭 爵士再負缺艾德里奇馬刺

2020-01-30 12:32

NBA／率籃網退活塞 厄文：我知布萊恩在天上看著我們

2020-01-30 11:49

NBA／歐拉迪波傷癒歸隊 溜馬延長賽鬥走公牛

2020-01-30 10:53

NBA／布萊恩逝世後湖人首度訓練 主帥：想讓他感到驕傲

2020-01-30 09:29

雙雄獨走 太平洋組半季分析報告

2020-01-29 07:00

沒有局外人 西南組半季分析報告

2020-01-29 07:00

不容小觑 西北組半季分析報告

2020-01-28 15:00

重建黑馬逆境而生 保羅影響力打造雷霆新面貌

2020-01-24 07:00

公鹿一騎絕塵 東區中央組半季總體檢

2020-01-23 07:00

好友諾亞無聲引退 帕森斯殊途同歸空留憾

2020-01-23 07:00

火箭MVP雙星實驗挫敗 是紙老虎還是真有料？

2020-01-22 07:00

狀元郎威廉森即將亮相 小心成為第二個葛里芬

2020-01-22 07:00

帶隊能力與時俱進 35歲詹姆斯老罔老還會哺土豆

2020-01-21 07:00

哈登、衛少各打各的 火箭團隊問題愈來愈多

2020-01-17 07:00

告別不可一世的風光 魔獸在湖人得到救贖

2020-01-17 07:00

字母哥拚MVP連莊 誰是最大挑戰者？

2020-01-16 07:00

勇士本季是場災難 格林變成一個災星

2020-01-14 07:00

地板型控衛的落日餘暉 老將保羅還有冠軍夢？

2020-01-10 07:00

乾坤小挪移後煥然一新 爵士小修小補成大業

2020-01-10 07:00

不再進一步退兩步 佛爾茲總算在魔術重生

2020-01-09 07:00

皮提諾和柯瑞的三分球革命 徹底改變NBA面貌

2020-01-09 07:00

奪冠主力少4人還是很強 暴龍真是一支奇特球隊

2020-01-07 07:00

史坦全面翻轉NBA 讓籃球不只是籃球

2020-01-03 07:00

唐斯生涯年扶不起灰狼 雙狀元組合恐走不久

2020-01-03 07:00

2019三大意外衝擊 2020冠軍變數更多

2020-01-02 07:00
看更多

熱門文章

MLB／陳偉殷加入水手隊 參加大聯盟春訓

2020-01-30 17:55

NBA／全明星賽致敬布萊恩 24成關鍵數字

2020-01-31 08:52

NBA／全明星賽替補名單出爐 6人首度獲選

2020-01-31 10:02

MLB／下一站出現？陳偉殷臉書透露新東家有譜

2020-01-30 14:04

NBA／UA開承諾 柯瑞循喬丹模式創子牌

2020-01-30 15:15

MLB／領馬林魚薪水 陳偉殷當水手有望對老東家

2020-01-31 07:51

布萊恩直升機就算安裝警告系統 也難逃意外

2020-01-30 13:08

NBA／布萊恩驟逝 保羅：對每個人都是很大損失

2020-01-30 15:34

從哈登、衛少角色互換 看火箭問題與保羅的好

2020-01-31 07:00

澳網／3盤拍下費爸 約克維奇衛冕、球王差一勝

2020-01-30 19:10

布萊恩後繼有人 五大高手分別傳承曼巴精神

2020-01-31 07:00

NBA／里拉德飆36分大三元 拓荒者退火箭雙星

2020-01-30 14:27

澳網／拍落世界球后 珂寧首闖大滿貫女單決賽

2020-01-30 13:25

NBA／第3度出征 葛登承諾參加灌籃大賽

2020-01-31 12:20

MLB／曾稱一朗像神 陳偉殷再度與神同隊

2020-01-31 09:11

桌球／德國公開賽 林昀儒、廖振珽首輪出局

2020-01-30 22:27

澳網／拍下哈蕾普 蒙奎露扎再闖大滿貫女單決賽

2020-01-30 15:59

MLB／大聯盟春訓2月中展開 台將可望達7人

2020-01-30 18:22

NBA／因布萊恩驟逝缺賽後回歸 保羅同雷霆眾將挫國王

2020-01-30 14:04

HBL／進場就要量體溫 八強賽加強防疫

2020-01-30 18:36

澳網／第50次對決小約退費爸 拚金盃與搶球王

2020-01-31 00:04

中職／林智勝超越張泰山後 還要挑戰首位300轟

2020-01-30 16:45

MLB／大聯盟新規則 有利大谷翔平重拾二刀流

2020-01-31 08:11

NBA／5度入選明星賽 里拉德有望參加三分球大賽

2020-01-31 12:08

MLB／水手輪值缺一人 陳偉殷競爭先發難度高

2020-01-31 11:05

NBA／8年生涯首次大三元 里拉德：非追逐的目標

2020-01-30 23:59

澳網／40度熱瘋 哈蕾普：豔陽高溫幾乎殺了我

2020-01-30 20:30

中職／千安百轟百盜第7人 張志豪今年最有希望

2020-01-30 15:40

MLB／就愛亞洲投手 水手再簽平野佳壽

2020-01-31 08:48

NBA／訓練扭傷右腳 唐西奇缺席與火箭之戰

2020-01-31 10:40

亞洲盃／中華男籃開訓 帕克將考慮加入劉錚、林韋翰

2020-01-30 17:29

NBA／楊恩猛攻39分18助攻 老鷹斷76人連勝

2020-01-31 11:41

MLB／西雅圖城市杯露端倪 陳偉殷可望加盟水手

2020-01-31 00:08

NBA／無緣入選明星賽 比爾怒飆34分震退黃蜂

2020-01-31 12:30

澳網／詹詠然混雙止步8強 台將剩謝淑薇爭女雙金盃

2020-01-30 15:09

青棒／華德工家棒球隊解散 木棒聯賽確定缺席

2020-01-30 15:23

棒球／甲組登記剩2天沒動靜 台壽保復隊無望？

2020-01-30 15:11

澳網／小將珂寧拍下球后 首闖決賽對上前球后

2020-01-31 00:06

SBL／武漢肺炎影響 明星賽確定取消

2020-01-30 16:58

MLB／7台將亮相大聯盟春訓 2月中旬開工

2020-01-31 11:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top