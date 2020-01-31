NBA／楊恩猛攻39分18助攻 老鷹斷76人連勝

老鷹「一哥」楊恩（Trae Young）猛攻39分、18助攻。 美聯社 分享 facebook

「主場一條龍，客場一條蟲」，可說是76人隊在本季最貼切的形容詞。76人今天作客亞特蘭大，面對東區戰績墊底的老鷹隊，儘管西蒙斯（Ben Simmons）拿下31分，仍擋不住老鷹「一哥」楊恩（Trae Young）猛攻39分、18助攻，以117：127敗下陣來，也中斷近期的二連勝。

排名東區前段班的76人，本季主、客場戰績十分懸殊，主場打出22勝2負的優異戰績，但到了客場卻只有9勝15負、不到四成的勝率。今天作客亞特蘭打面對東區墊底的老鷹，首節前段還緊咬比分，不過在中後段讓老鷹在三分多鐘的時間打出14：4攻勢取得領先。

次節76人在米爾頓（Shake Milton）14分、安比德（Joel Embiid）10分帶領下試圖反撲，不過楊恩卻不讓對手在自家主場肆虐，單節再拿下15分，半場他就得到29分，也幫助老鷹維持著領先優勢。

易籃後老鷹進攻端維持穩定輸出，一路保持著領先，儘管76人在讀秒階段追到6分差，但米爾頓縮小差距的兩罰盡墨，想靠外線追分卻都沒能得手，只能採取犯規戰術凍結時間，而老鷹則靠著雷迪許（Cameron Reddish）及楊恩最後四罰穩住勝果。

老鷹此役有7人得分達雙位數，先發五人全都得分上雙，楊恩拿下全場最高的39分、18助攻、6籃板，柯林斯（John Collins）17分、20籃板「雙十」貢獻，杭特（DeAndre Hunter）15分，替補上陣的老將卡特（Vince Carter）也有14分、6籃板。

76人則以西蒙斯31分、6籃板、5助攻、4抄截最佳，米爾頓27分、5籃板、6助攻，安比德21分、14籃板，哈里斯（Tobias Harris）21分、9籃板、4助攻，其餘球員得分表現皆不甚理想。