NBA／伊巴卡26分領銜 暴龍退騎士收9連勝

伊巴卡（Serge Ibaka）26分領銜，率暴龍退騎士拉出9連勝。 美聯社 分享 facebook

近況絕佳的暴龍隊今天作客克里夫蘭，靠著伊巴卡（Serge Ibaka）26分領銜，搭配剛入選全明星賽替補的羅瑞（Kyle Lowry）也挹注23分，終場以115：109氣走騎士隊，收下9連勝。

暴龍自本月16日作客奧克拉荷馬後開啟一波連勝氣勢，打出8連勝的高潮。今天作客克里夫蘭，雖然小加索（Marc Gasol）因腿筋拉傷、霍利斯‧傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）膝傷高掛免戰牌，球隊連勝氣勢仍然無法擋。

首節前段暴龍稍嫌慢熱，幾乎都處於落後中，不過第一節末范弗利特（Fred VanVleet）外線破網，他在助攻給隊友布徹（Chris Boucher）灌籃，反倒取得5分領先。

次節騎士試圖振作，幾度將比分追平，不過暴龍不讓對手有反撲機會，很快又將領先要回。易籃後，上半場僅拿下9分的羅瑞在第三節爆發，單節7投5中、其中包含2顆三分球，個人獨拿14分，也幫助球隊將領先優勢擴大至雙位數。

決勝節騎士努力追分，兩度將比分追到1分差，卻擋不住暴龍射手在外線開砲，鮑威爾（Norman Powell）在終場前1分02秒接獲羅瑞助攻投進三分球，個人連拿8分替球隊穩住勝果，也讓騎士吞下二連敗。

伊巴卡此役14投10中，其中包含3顆三分球拿下全場最高的26分，羅瑞23分、5籃板、5助攻、4抄截，席亞康（Pascal Siakam）19分，外帶5籃板、2助攻、4抄截、1阻攻的全能演出，鮑威爾16分、5籃板。而吞敗的騎士以勒夫（Kevin Love）、塞克斯頓（Collin Sexton）23分最佳。