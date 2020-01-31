NBA／全明星賽替補名單出爐 6人首度獲選

全明星賽替補名單出爐，共有六位球員首度入選。 截圖自NBA官方推特 分享 facebook

NBA全明星周將於美國時間2月14至16日於芝加哥開打，繼日前東西區先發名單公布後，今天替補名單也出爐，共有六位球員首度入選全明星賽，但也有遺珠出現，像是籃網隊厄文（Kyrie Irving）、巫師隊比爾（Bradley Beal）及太陽隊布克（Devin Booker）都被視為遺珠。

東區入選名單有：熱火隊巴特勒（Jimmy Butler）、暴龍隊羅瑞（Kyle Lowry）、76人隊西蒙斯（Ben Simmons）、公鹿隊米道頓（Khris Middleton）、塞爾蒂克隊泰托姆（Jayson Tatum）、熱火隊阿德巴約（Bam Adebayo）及溜馬隊沙波尼斯（Domas Sabonis）。

西區入選名單則是：拓荒者隊里拉德（Damian Lillard）、爵士隊米契爾（Donovan Mitchell）和戈貝爾（Rudy Gobert）、雷霆隊保羅（Chris Paul）、金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）、鵜鶘隊英格倫（Brandon Ingram）及火箭隊衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。

其中泰托姆、阿德巴約、英格倫、米契爾、沙波尼斯及戈貝爾都是生涯首度入選全明星賽，而東、西區兩隊隊長公鹿隊「希臘怪物」 安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）將在2月7日輪流挑人組隊。

在名單公布後，不少遺珠也受到外界討論，其中被認為最大遺珠就是巫師隊比爾，若是他最終還是沒能順利入選，他將成為近35年來首位場均28分卻沒能入選全明星賽的球員。

巫師主帥布魯克斯（Scott Brooks）說：「我覺得不需要為他是否為全明星而進行辯護，我認為教練們也知道，球員們更知道，因為他在球員票選中高居第二。」