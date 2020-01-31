NBA／致敬布萊恩 全明星賽將改目標得分制

湖人隊「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）日前搭乘直升機意外驟逝，震撼全世界，場內外也都有不少致敬舉動，除了球員、球迷間的行動外，NBA官方也宣布在即將到來的NBA全明星周也會為了紀念這位傳奇球星將有重大調整。

第69屆的全明星周將在美國時間2月14至16日在芝加哥舉行，這也是全明星周相隔32年後重返芝加哥，而今年延續東、西區隊長選人的方式，東區由公鹿隊「希臘怪物」 安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍、西區則是湖人「一哥」詹姆斯（LeBron James），兩人連續兩季擔此重任。

而為了紀念日前意外過世的布萊恩，NBA官方宣布全明星賽賽制將進行重大調整，根據新的全明星計分方式，前三節比賽的每一節將獨立成為一場迷你比賽，每一節12分鐘，結束後分數將歸零，而非像過去打滿四節分出勝負。

第四節開始時，各隊前三節得分將加總，且時間將沒有限制，而是採取目標得分，誰先達到這個目標得分就獲勝。舉例來說，如果前三節打完比數為100：95，那麼目標得分就是124分（100+24），只要哪隊先拿到124分就能搶下勝利。

NBA聯盟事務營運總監史布勞爾（Byron Spruell）説：「我們花了很多時間在考慮第四節要用哪個數字當作目標數，經過這周的賽事後，我們很清楚了知道全明星賽唯一適合的數字就是24。」而比賽每一節的贏家都能獲得10萬美元的獎金，獎金將全數捐給當地慈善機構。